Talibán niega información sobre supuestos lazos con la inteligencia rusa

Kabul, 27 jun (Sputnik).- El movimiento Talibán negó la información de que supuestamente hubiera recibido recompensas por parte de la inteligencia militar rusa por cometer ataques en Afganistán.

El viernes, el diario The New York Times (NYT) publicó un artículo en el que se afirmaba, citando a fuentes de inteligencia de EEUU, que una unidad de inteligencia militar rusa supuestamente ofreció recompensas a radicales vinculados al movimiento Talibán por matar a militares de la coalición liderada por Washington en Afganistán. El medio no presentó ninguna prueba.

«Rechazamos decisivamente estas afirmaciones», dice el comunicado del representante del Talibán, Zabiullah Mujahid, al añadir que «estos rumores se propagan para crear obstáculos para la salida de las tropas de EEUU».

Anteriormente este sábado los informes de NYT fueron rechazados por el Ministerio de Exteriores de Rusia donde subrayaron que semejante «desinformación demuestra el bajo nivel de inteligencia de los propagandistas estadounidenses del espionaje norteamericano».

La Embajada rusa en Washington también rechazó la publicación de NYT y llamó a las autoridades de EEUU a reaccionar de manera adecuada a «las acusaciones infundadas y anónimas» contra Rusia.

Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, el grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países), pese a la fuerte presencia militar de EEUU y sus aliados.

A finales de febrero pasado, EEUU y los talibanes firmaron en Doha un acuerdo que, además del recorte del contingente militar estadounidense en Afganistán, estipulaba la liberación de miles de prisioneros de ambos bandos para allanar el camino al diálogo interafgano. (Sputnik)