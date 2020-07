Figueres Olsen recuerda nacionalización bancaria ante despido de trabajadores en el BAC

«Al leer esta noticia sobre el BAC recordé que don Pepe nacionalizó los bancos luego de la Revolución del 48. Me dirá usted “eran otros tiempos”. Sí, es cierto, pero pareciera que regresan en más de un sentido…», escribió el ex mandatario en su sitio de Facebook.

Con 52 votos a favor y dos en contra, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el 9 de junio en Segundo Debate el proyecto que protege a las familias y las personas de las altas tasas de interés, conocido como Ley contra la Usura. Posteriormente, el Presidente Carlos Alvarado, firmó dicha ley el 16 de junio, y fue publicada en el diario oficial La Gaceta el 20 de junio anterior.

Reclamo y falta de solidaridad

El banco privado, BAC-Credomatic, informó que contactará a sus clientes de manera directa y ha fijado una etapa de transición de 60 días para concretar el cierre de las tarjetas.

Posteriormente, a partir del 3 de setiembre próximo los saldos que estén pendientes entrarán en un proceso de cobro decreciente, para cuya cancelación dispondrán de hasta 5 años de plazo.

La última Encuesta Continua de Empleo, divulgada el 18 de junio, indicó que para el trimestre febrero, marzo y abril de 2020, la tasa de desempleo en el mercado laboral costarricense se ubicó en un 15,7%. Esto representa un aumento de 4,4 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. La encuesta no actualizó los datos al mes de mayo.

Además, detectó un aumento del porcentaje de personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas por semana y desean trabajar más horas, así como un impacto diferenciado en las mujeres que se encuentran en el mercado laboral.

Otra crítica

Para el ex diputado, ex ministro y ex presidente del Banco Central de Costa Rica, Bernal Jiménez Monge, dijo que esos despidos y cierre de cuentas «prueba que no se tiene el menor sentido de “solidaridad” por parte del Banco, y que solo funciona con las tarjetas de crédito, cuando cobra intereses agiotistas del 60%»..

«No está siguiendo el BAC , en absoluto ,el ejemplo de importantes Bancos del mundo, que ante la pandemia han puesto en práctica programas de alivio para sus clientes, con bajas tasas en los préstamos, haciendo readecuaciones y programando Cero utilidades, o muy pequeños resultados», advirtió.

Jiménez Monge fue más allá en la crítica y declaró que es «una desvergüenza la actitud del BAC,!!! que en recientes años ha ganado elevadisimas utilidades, provenientes en gran medida de pobres tarjetahabientes».

«Es inaceptable que el más grande banco privado (de Costa Rica), que por años ha aprovechado el negocio de tarjetas – el mayor del país en este negocio- proceda de una manera tan insensible

y sin la menor solidaridad con la. Sociedad costarricense en momentos de crisis nacional.!!!», escribió Jiménez en un mensaje enviado a este medio.