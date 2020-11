Hospitales regionales de Costa Rica usan suero convaleciente para tratar Covid-19

San José, 3 Jul (Elpaís.cr).- El Comité Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avaló el protocolo para el uso de plasma convaleciente en todos los hospitales del país en pacientes de cualquier edad con presentación severa o crítica de covid-19.

La CCSS informó que la terapia está disponible para pacientes con diagnóstico de covid-19 que cumplan con criterios de inclusión para la aplicación terapéutica de plasma convaleciente covid-19 y que no presenten condiciones de exclusión.

De acuerdo con el protocolo el uso de la terapia se da en el contexto de los pacientes con categorización clínica de severos o críticos. La condición clínica del paciente severo se caracteriza por un porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre, sin insuficiencia respiratoria y una capacidad pulmonar mayor al 50%.

El paciente crítico tiene al menos uno de los siguientes puntos: falla respiratoria, shock séptico o fallo multiorgánico agudo, explicó un boletín de la entidad.

Entre los criterios de exclusión para el uso de la terapia es que el paciente tenga hipersensibilidad a las proteínas humanas, que tenga más de 14 días del inicio de síntomas, pronóstico reservado que incluye pacientes oncológicos y con enfermedades neurodegenerativas en fase terminal, pacientes con neumopatías evolucionadas, oxígeno dependientes o EPOC.

Según el esquema de tratamiento, la aplicación del suero será por una única vez y se realizará luego de la firma del consentimiento informado del paciente.

Es importante destacar que la terapia está avalada para que sea prescrita por especialistas en medicina interna, infectología, inmunología y cuidados intensivos durante el tiempo que se cuente con existencias del tratamiento en Banco de Sangre.

La doctora Marjorie Obando señala un aspecto importante para el acceso a la terapia: “El punto clave para que esta terapia, y las otras que se intentan desarrollar junto con el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica estén disponibles, es la solidaridad de las personas recuperadas porque necesitamos la donación de sangre para hacer el suero”.

Los donantes son personas solidarias que fueron pacientes covid-19 leves o moderados, recuperados y sanos de otras patologías infectocontagiosas. Para verificarlo, previo a la donación, se les hacen exámenes clínicos y las pruebas hematológicas de laboratorio para descartar agentes infecciosos detectables.

Indicó que en particular se realizan pruebas para la detección virus de la hepatitis B, del virus de la inmunodeficiencia humana y de anticuerpos de la enfermedad de Chagas y de la sífilis.

El suero convaleciente consiste en tomar el plasma de la sangre de la persona curada, donde están los anticuerpos que han vencido al virus, y pasarlos a una persona enferma en estado severo y crítico para ayudarle a combatir la virosis. Los anticuerpos son moléculas creadas en el sistema inmunológico del cuerpo para atacar al virus invasor.

Recolección y distribución de plasma

La recolección y distribución del plasma será coordinada por el Banco Nacional de Sangre en Zapote.

Por su parte, el Banco de Sangre ha dicho que no toda persona curada puede ser donante de plasma. Los requisitos y criterios para donar se mantienen también para los recuperados, las campañas buscan a las personas que tuvieron covid-19 y generaron buenas defensas para que las comparta con una persona que lo necesita.

Según lo reportado en la literatura uso de plasma puede producir algunos eventos adversos, tales como fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, prurito o exantema mareo, sibilancias y estridor laríngeo, tanto durante como después de la perfusión, dolor de espalda, prurito incluso hasta 1-2 días después.

Algunos menos frecuentes son la aparición de taquicardia, hipotensión, fenómenos tromboembólicos, insuficiencia renal o incluso presentar un cuadro grava como shock anafiláctico.

La terapia de plasma convaleciente es una de las muchas opciones que tienen los médicos para enfrentar la covid-19 en pacientes graves: no es la única y no es la cura de la enfermedad, representa una oportunidad más de abordaje de la enfermedad entre tanto no haya medicamentos directamente diseñados para el tratamiento.