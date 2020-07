Costa Rica con nueva marca de 310 contagiados Covid-19 para un total de 4621

San José, 4 Jul (Elpais.cr).- Costa Rica subió 310 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, para un total de 4621 casos confirmados, con un rango de edad de cero a 96 años. Se trata de 1946 mujeres y 2675 hombres, de los cuales 3275 son costarricenses y 1346 son extranjeros.

Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Por edad tenemos: 3652 adultos, 220 adultos mayores y 662 menores de edad, 87 se encuentran en investigación, dijo el Ministro de Salud, Daniel Salas.

Además, registró 1721 personas recuperadas en 75 cantones, sumándose Acosta a la lista de cantones con casos recuperados. Los recuperados tienen un rango de edad de cero a los 94 años, de las cuales 779 son mujeres y 942 son hombres, por edad tenemos: 1356 adultos, 75 adultos mayores, 241 menores de edad y 49 se encuentran en investigación.

Recordó que se registran 18 lamentables fallecimientos, nueve mujeres y nueve hombres con un rango de edad de 26 a 89 años.

Salas llamó la atención de que 73 personas se encuentran hospitalizadas, 10 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 40 a los 76 años.

Conferencia de prensa de actualización de acciones e información sobre el COVID-19 Publicado por Ministerio de Salud en Sábado, 4 de julio de 2020

Ministerio de Salud no recomienda acciones de desinfección contra el COVID-19 en espacios públicos

El Ministerio de Salud reiteró que no recomienda la fumigación para desinfección contra el COVID-19 en vías públicas. El SARS-CoV-2 no es un virus de persistencia aérea, por lo que las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud se orientan a la limpieza y desinfección de superficies, no de espacios públicos abiertos.

El rector en salud insiste en que no se recomienda la nebulización de productos químicos para desinfección en espacios de bajo riesgo, como son las vías públicas. En lugar de ello se aconseja revisar otros riesgos derivados de espacios cerrados, como equipos de aire acondicionado.

El rociamiento como estrategia de desinfección no es eficaz para eliminar los contaminantes fuera de las zonas de rociamiento directo. Es más, el rociamiento de desinfectantes entraña riesgos para los ojos, irritación respiratoria o cutánea y los efectos consiguientes sobre la salud, concluyó Salas.