Los banqueros son una vergüenza

Columna Poliédrica

Lo que ha pasado recientemente con el banco privado denominado BAC-Credomatic es realmente vergonzoso. Y es que el gremio de los banqueros, públicos y privados, tienen una voracidad insaciable; no solo porque los dividendos del negocio bancario les genera enormes bonos o primas, sino porque no tienen ningún escrúpulo en cobrar tasas de interés altísimas para lograr sus ganancias.

Lo que pasa con el sector bancario resulta incomprensible para muchas personas. Se trata de una serie de términos y procedimientos que solo son de conocimiento de unos pocos. Por lo anterior, trataremos de explicar en forma sencilla lo que ha venido sucediendo y el por qué el citado banco privado, ha adoptado las decisiones de cerrar varios créditos personales a los que se les cobraba intereses sumamente altos.

El negocio de prestar dinero se sustenta en un postulado que es engañoso. Se justifica cobrar un mayor interés cuando se considera que el deudor tiene mucho riesgo de no pagar. Decimos que es engañoso porque, en no pocas ocasiones, la valoración del riesgo se manipula y lo que importa es que los deudores paguen los intereses aunque se sepa que no van a pagar.

Lo que llaman el crédito de consumo personal, se ha convertido en un instrumento para sacar dividendos de la necesidad de las personas con menos recursos económicos. A esas personas se les ofrece tarjetas de crédito a intereses altísimos y esa situación de vulnerabilidad los lleva a usar las tarjetas de crédito y así quedan sometidos al grillete financiero que han estructurado los banqueros.

Los banqueros para legitimar el procedimiento dicen que ellos no obligan a nadie a recibir la tarjeta de crédito y menos a utilizar ese medio de pago. Se usa de forma maniquea el concepto de libertad, a pesar que se tiene claro que hay un condicionamiento de la voluntad con base en el estado de necesidad de las personas. Vamos a decirlo sin eufemismos, los banqueros lucran con la necesidad de las personas más pobres.

Cualquiera que haya tenido relación con Credomatic en el pasado y con el BAC-Credomatic en la actualidad, puede dar fe del calvario que es eliminar una tarjeta de crédito o una cuenta de ahorro en ese ente financiero privado. Aún cancelando todo lo que ellos dicen que se adeuda, harán todo lo posible para mantener la sujeción financiera de las personas; por lo anterior, ha llamado la atención que ahora aleguen que no es negocio mantener el vínculo financiero con personas que, según ellos, son riesgosas de impago.

La decisión adoptada en ningún momento significa que los banqueros renuncian a cobrar los saldos existentes. Al contrario, los deudores serán sometidos al acoso de los cobradores de estos grupos y a los que puedan, les quitarán el poco patrimonio que tengan; y a los que no, pues, harán su balance en relación con los dividendos obtenidos mientras les cobraron los intereses abusivos que ahora les han limitado.

Por último, si todo lo anterior no funciona, todavía queda el Estado. Solo basta observar la forma de proceder en las últimas crisis económicas, para advertir que acudirán al rescate estatal cuando la burbuja especulativa reviente y ponga, por enésima vez, el sistema financiero en la picota. La desfachatez ha llegado a tal extremo que ahora son los más pobres, por medio de los impuestos que pagan, quienes salvan a los banqueros cuando sus vergonzosos negocios se van a pique por sus acciones especulativas.

Como siempre, se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Si eso no les indigna, es porque la indiferencia nos ha cegado a todos.

Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com