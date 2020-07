Educadores rechazan plan del Gobierno para enfrentar problema fiscal de Costa Rica

San José, 14 jul (Prensa Latina/Elpaís.cr).- La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), rechazó hoy las medidas propuestas por el Gobierno para enfrentar el problema fiscal en Costa Rica, agravado por la pandemia de la Covid-19.

En un comunicado de prensa, ese sindicato del sector educativo pide al Gobierno no castigar más al pueblo costarricense en tiempos de Covid-19, no más recortes, no más pobreza, no más hambre para nuestras familias y advierte que «un pueblo con hambre puede volverse peligroso y violento y no habrá medidas sanitarias que detengan el descontento».

El lunes el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa dos propuestas para reducir el gasto público, una de ellas rebaja la jornada laboral de 35 mil empleados del sector público.

Al respecto, la APSE sostiene que el Gobierno propone de forma totalmente contradictoria una ruta de reactivación económica enfocada en el recorte de derechos laborales, precarizando la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

«Pareciera que el Gobierno no entiende que son los trabajadores y la reinversión que estos puedan realizar, las que al final reactivarán la economía nacional», añade el pronunciamiento.

Advirtió que «ya es suficiente con desangrar los ingresos de las familias que representan la mayoría de los costarricenses (los trabajadores), mientras que el grupo de mayor ingreso (clase empresarial) con solo un uno por ciento de la población ha brillado por su ausencia en solidaridad con los más afectados en tiempos de crisis».

Tras calificar de lamentable la falta de liderazgo del presidente Carlos Alvarado y su gabinete en momentos tan críticos, para buscar verdaderas soluciones a esta situación, la APSE señala que ceden a las exigencias de cámaras empresariales que han aprovechado esta situación para avanzar con ataques a los derechos laborales.

Por ello, la APSE exige al Gobierno tomar verdaderas medidas en favor del pueblo costarricense, pues -afirma- alternativas para el déficit fiscal existen, pero no ha habido voluntad política para tomarlas.

Entre ellas, menciona, cobrar la deuda a los grandes evasores y si es necesaria la implementación de impuestos que estos sean aplicados a las grandes riquezas, a los que más ganancias obtienen, a los que han gozado de amnistías tributarias y exoneraciones por años. «Es hora que esta minoría privilegiada aporte solidariamente en esta crisis», puntualiza.

Como clase trabajadora rechazamos estas medidas y hacemos un llamado a nuestra afiliación a estar alertas a manifestarnos de diversas formas para combatir este ataque contra la dignidad de los trabajadores, resalta el texto sindical.

Utilizaremos todos los medios posibles para hacer llegar a los costarricenses la nefasta estrategia del Gobierno y como una vez más pretende pasar la factura de la crisis a los trabajadores, concluye la APSE.