¿El Inglés superior al Castellano?

¿Que el inglés es superior al castellano? Así parece ser. Pero esta no es una conclusión mía sino algo que más bien me crea serias dudas sobre conocimientos que han estado ahí en nuestra cultura desde hace siglos y que la intelectualidad del país: ministros, diputados, rectores de universidades, abogados, médicos, ingenieros, jerarcas de todos los ámbitos, consultores, etc. me está infundiendo y ha venido infundiéndome.

Hablo del uso cada vez mayor de palabras y expresiones del inglés en el habla a pesar de que el castellano está decretado como la lengua oficial del país y más notoriamente con todo lo que está ocurriendo en torno a la pandemia; aunque ha venido ocurriendo desde hace mucho tiempo se pone más de relieve ahora con tantas conferencias de prensa con presencia de todo el estrellato del país.

Resalto, por ejemplo: el, los, cluster, la expertise, la, las, el o los data, el rating, el test, el testeo, el kit , la atendencia, para no extenderme en ejemplos.

¿Qué tienen de nuevo estos términos? ¡Nada! Desde los albores de la historia, desde la prehistoria, han existido en su contexto y proporción los cluster, la expertise, la data, el rating, la atendencia, el test para mencionar sólo unos pocos. Pero, claro, a cada una de estas cosas se le ha llamado por su nombre en cada una de las lenguas respectivas. ¿En castellano no y por eso tenemos que llamarlas por su nombre en inglés? ¡Sí, claro, también en castellano! Entonces ¿qué es lo que pasa?

Pasa que es la intelectualidad del país la que está porfiando con esos vocabularios. Son los más inteligentes y capacitados los que están descalificando sus equivalentes en castellano; bueno… no podría imaginar que es que no conocen esos equivalentes porque son tan calificados que hasta conocen otras lenguas, han estudiado más, han viajado más y de todo tienen más y cada vez más. Somos personas como yo, traductoras, por ejemplo, quienes más deseamos estudiar los equivalentes en la otra lengua y cuando preguntamos a alguna de esas eminencias por qué decir “cluster” y no “grupo”, “conjunto”, “conglomerado” la respuesta es siempre: “Porque no es exactamente lo mismo”.

Ahora, si hablan a su pueblo como le hablan es por una de dos posibles razones: a) porque tienen la certeza de que todo el pueblo, incluido el más vulnerable y de menor escolaridad, conoce los vocabularios que emplean y los comprende perfectamente o b) porque no quieren que el pueblo les entienda. Tratándose de una situación de vida o muerte, como es la pandemia en este caso, por ejemplo, jamás puede ser porque no quieren que se les entienda, sino por la primera razón, por lógica; y esto a su vez constituye una gran revelación de algo que ellos saben de su pueblo que yo definitivamente no sabía: que el pueblo al que están dirigiéndose, es bilingüe o tiene conocimientos avanzados de la disciplina de la que se trate y de inglés y comprende todo lo que están diciendo. Tal vez por eso, dicho sea de paso, no tengo trabajo de traducción como para mantenerme. Lo que yo sé es que todos esos letrados que están reeducando al pueblo siempre han formado grupos (clusters), siempre han formado parte de una asistencia, de un público (atendencia – por attendance), siempre han tenido conocimientos y experiencia (expertise), siempre han tenido a su disposición datos (data), siempre han hecho pruebas (testeado) y siempre han tenido juegos o equipos de instrumentos (kits). Ellos y todos los demás humanos.

Y esto tiene otros matices. Si ya está instituido el tiquínglich, que es como yo llamo a la mezcla de habla tica con inglés, se nos presenta el otro problema con ello asociado: la pronunciación. Si los que usan palabras en inglés en su conversación en castellano no las pronuncian con un acento inglés perfecto suenan fatal o no se entienden del todo. ¿Qué es esto de New York pronunciado “niuyor”, New Jersey pronunciado “niuyersi”, Georgia pronunciado “yorya”, Miami pronunciado “mayami”? ¿Qué es esto de pronunciar como en inglés todos los nombres rusos, alemanes, holandeses, turcos, chinos, etc.? ¿Será supremacía de la lengua inglesa pero también supremacía de algo de más arriba…?

Y finalmente todo este embrollo nos plantea algo mucho más dramático: en inglés, que es decir, primordialmente en EUA, resulta que todos los términos son precisos y exactos y resulta que “no es exactamente lo mismo” nunca ninguna contraparte terminológica en Costa Rica. Al reafirmarse que no existen equivalentes exactos se estaría reafirmando que el inglés es superior al castellano (al menos al que se usa en Costa Rica), como lo están reafirmando cotidianamente con su discurso nuestros más privilegiados cerebros.

Lo anterior lingüísticamente pero esta aparente insuficiencia e ineficacia del castellano que aducen algunos hablantes de tiquínglich insinúa algo ya mucho más grueso porque la lengua no es más que la forma de comunicación de una cultura; detrás hay un concepto y ¿qué estarán reafirmando en este caso? ¿Qué la civilización anglosajona es superior a la civilización hispánica? Que cada quien saque sus conclusiones.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial