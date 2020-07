Los espectadores podrían volver pronto a los estadios en Alemania

Dos meses antes del comienzo previsto de la nueva temporada de la Bundesliga del fútbol alemán, los políticos están emitiendo cada vez más señales sobre un posible regreso de los espectadores a los estadios.

«Con distancia y medidas de higiene, los eventos deportivos pueden celebrarse con espectadores», dijo el ministro de la Cancillería, Helge Braun, al periódico «Bild am Sonntag» y alentó así las esperanzas de las otras grandes ligas, las de balonmano, baloncesto y hockey sobre hielo.

Hasta fines de octubre aún rige una prohibición de celebrar grandes eventos, pero Braun insinuó que puede haber excepciones. «Si se elaboran buenas medidas de higiene y se garantiza la distancia entre las personas, pueden celebrarse eventos, también con una cifra mayor de espectadores», dijo Braun.

Añadió que esto vale tanto para eventos culturales como la ópera, el teatro y los recitales como para los deportivos.

La Primera y la Segunda División del fútbol alemán inician su temporada 2020/21 el 18 de septiembre. Una semana antes tiene lugar la primera ronda de la Copa de Alemania.

Braun aclaró que en el caso de que los hinchas pudieran estar presentes, deben evitarse grandes aglomeraciones. «O sea que los estadios no estarán completos y eso aún debe organizarse y controlarse», dijo.

La Liga Alemana de Fútbol (DFL, según sus siglas en alemán) envió el miércoles una guía a los 36 clubes profesionales. Ésta pretende ayudar no sólo a los clubes de Primera y Segunda División en la elaboración de medidas de protección, sino también a los de tercera división, a los organizadores de la Copa de Alemania, a la selección alemana y a la liga femenina.

«La guía sirve como orientación para la estructura básica de los conceptos a elaborar y contiene numerosos aspectos a tener en cuenta», comunicó la DFL. El Ministerio de Salud de Alemania consideró tras evaluarla que fueron tenidos en cuenta «aspectos esenciales de la protección contra la infección».

Además de las reglas para la llegada y la partida y el comportamiento en los estadios, se trata, entre otras cosas, de determinar la capacidad total posible en cada uno de los estadios.

Según la revista «Kicker», en principio un máximo de 29.230 espectadores podrán asistir a los partidos como local del Bayern Múnich.

El Hertha podría recibir a hasta 37.238 hinchas, por lo que encabeza la lista de cantidad de espectadores posibles, mientras que su rival en la ciudad, Union Berlin, podría albergar solo a un máximo de 4.108 espectadores en su estadio y queda así último en la tabla.

Los clubes serán los que decidan quiénes podrán disfrutar de la experiencia en el estadio, prohibida desde mediados de marzo a causa de la pandemia de coronavirus.

Primero deben conseguir la aprobación de sus propuestas por parte de las autoridades locales, como recientemente lo hizo el Leipzig. El equipo sajón obtuvo luz verde de las autoridades sanitarias a principios de julio para el regreso de los espectadores.

De todas maneras, los hinchas deberán estar preparados para que sigan las restricciones. No podrán estar de pie y no se venderá cerveza. Además, deberán respetar la distancia social mínima y llevar una mascarilla. La DFL aconseja además no vender entradas en el lugar, sino ofrecerlas en principio solo por Internet.

Más amplia es la propuesta elaborada por las disciplinas deportivas de interiores -balonmano, baloncesto y hockey sobre hielo-, en las que los clubes necesitan del ingreso de la venta de entradas de forma aún más urgente que en el fútbol. «Necesitamos espectadores», dijo el presidente de la Federación Alemana de Hockey sobre Hielo, Franz Reindl. La esperanza de que ello ocurra ahora aumentó.