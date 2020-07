San José, 20 Jul (Elpais.cr).- El Director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dr. Rodigo Marín, renunció este lunes tras reconocer que rompió su burbuja social, no usó protectores como mascarilla y se dio un paseo en un yate de pesca en Guanacaste.

Así lo señala el galeno en su carta de renuncia al Ministro de Salud, Daniel Sals, luego de que el domingo en la noche se publicaran fotografías de su jornada de pesca en aguas del Pacífico norte de Costa Rica.

Marín ha sido una de las cabezas más visibles de las autoridades costarricense que lideran la lucha contra la pandemia causada por el Covid-19.

“Sin duda es necesario predicar con el ejemplo y ayer no fui consecuente con el mensaje. Me equivoqué. No mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé equipo de protección personal”, escribió el ahora ex funcionario.

“Mi interés no es enlodar el mensaje de prevención que le hemos dado a la población y por ello he decidido presentarle la renuncia a usted señor ministro (Daniel Salas), dejando mi cargo como director de Vigilancia de la Salud a partir de hoy mismo”, afirma Marín en su nota de renuncia, dada a conocer en la página de Facebook del Ministerio de Salud.

Una frase de Marín a inicios de la pandemia trascendió en este país amante del fútbol, cuando comparó el enfrentamiento de Costa Rica con la Covid-19 con un partido de ese deporte y señaló que estamos ganando uno a cero.

Sin embargo, pocos meses después y coincidiendo con la reapertura de actividades para la reactivación de la economía, comenzó a subir el número de casos y hoy Costa Rica está en el peor momento y la situación más compleja del enfrentamiento a la pandemia, con 11 mil 114 casos confirmados, siete mil 655 de ellos detectados entre el 1 y el 19 de este mes.

Asimismo, este domingo había 241 hospitalizados, de ellos 44 en cuidados intensivos, ambas cifras récords y que cada día marcan cotas nuevas, así como 62 fallecidos (20 en los últimos tres días, concluidos ayer).

Hace unos 10 días y ante el crecimiento exponencial de casos, Marín escribió en su cuenta personal de la red social Twitter ‘toca decir esto con el perdón de mis amigos, amigas y seguidores. Estoy sumamente TRISTE con el números de casos notificados, el # de hospitalizados, y los pacientes en UCI de hoy. Es alarmante o PARAMOS LA FIESTA O NOS LLEVA PUTAS (grave, según expresión local)’.

Participante ocasional (cuando no asiste el ministro Daniel Salas) en las conferencias de prensa sobre el impacto de la Covid-19 en Costa Rica, Marín siempre instaba a la población a cumplir estrictamente las orientaciones sanitarias antes expuestas, las mismas que violó este domingo con su paseo en yate.

Por eso, en su carta renuncia a Salas señala que ‘sin dudas es necesario predicar con el ejemplo, y ayer no fui consecuente con el mensaje. Me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé el equipo de protección personal’.