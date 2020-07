Costa Rica recibirá apoyo internacional para detectar deforestación

San José, 22 Jul (Elpaís.cr).- El Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO por sus siglas en inglés) y Google Earth Engine, anunciaron la selección del proyecto “Tackling deforestation and forest degradation in Costa Rica using Google Earth Engine”, presentado el país en abril anterior.

La iniciativa costarricense forma parte de otros 31 proyectos que fueron seleccionados para crear un programa que busca atacar los retos globales más importantes, utilizando datos abiertos provenientes de las observaciones de la tierra, gracias a paquetes de licenciamiento ilimitado de Google Earth Engine, por dos años, valorados en $3 millones y el apoyo técnico de la organización EO Data Science, valorado en $1 millón.

El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, indicó que por medio del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), la institución presentó la propuesta, enmarcada en las actividades que se realizan en el país en la construcción del Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE).

“Esta iniciativa constituye como un sistema de monitoreo integrado que permite analizar la evolución de los recursos naturales, la biodiversidad, las actividades agrícolas y el desarrollo urbano del país”, explicó al tiempo que señaló que la propuesta está enfocada en mejorar las capacidades de las instituciones nacionales para estimar la deforestación y la degradación forestal en Costa Rica utilizando información satelital y la herramienta de procesamiento de imágenes por medio de Google Earth Engine.

Por su parte la viceministra de Gestión Ambiental, Celeste López, detalló que en Costa Rica, la detección de la deforestación, la degradación y la restauración de los bosques es una tarea compleja porque estas actividades son relativamente pequeñas y se distribuyen por todo el territorio.

“Con este proyecto queremos lograr el desarrollo de estimaciones más precisas de estas dinámicas y las emisiones de carbono relacionadas, y compartir este conocimiento con otros países que comparten los mismos desafíos. Además, queremos trabajar en la construcción de un sistema de alerta temprana que permita generar información en el menor tiempo posible sobre actividades ilegales relacionadas con la deforestación”, agregó la jerarca.

Google Earth Engine puede proporcionar acceso a grandes cantidades de bases de datos de observación de la tierra y permite el procesamiento de esta información para llevar a cabo diferentes tipos de análisis.

Con este proyecto el país busca aprovechar la herramienta para generar mejores algoritmos para efectuar las estimaciones de los mapas de detección de cambios, planteando el desarrollo de un sistema de alerta temprana, que permita generar información que pueda ser utilizada para tomar acciones rápidas que contribuyan a detener y prevenir actividades ilegales relacionadas a la deforestación y mejorar los procesos de reporte.

Rafael Monge, director del Centro Nacional de Información Geoambiental del MINAE, explicó que el objetivo es utilizar esta tecnología para proporcionar información más precisa sobre las diferentes dinámicas del uso del territorio, “en nuestro país hay varias instituciones que hacen uso de esta herramienta y esperamos que con esta oportunidad podamos fortalecer las capacidades técnicas nacionales en el uso de la información proveniente de las observaciones de la tierra”, indicó.

Apoyo. La propuesta país cuenta con el respaldo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Secretaría Nacional REDD+, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente (SEPLASA), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Laboratorio PRIAS/CENAT, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Silvacarbon.

El documento completo: CostaRica-SIMOCUTE_GEO-GEE-Programme-Proposal