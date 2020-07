Policía de EEUU dispersa protestas en Portland y manifestantes incendian los tribunales

Portland, 22 jul (Sputnik).- La Policía Federal de EEUU pasó horas enfrentada durante la noche con manifestantes en la ciudad de Portland (Oregón, oeste), después de que una manifestación pacífica derivó en incendios y destrozos de propiedades del Gobierno realizados por pequeños grupos de manifestantes, informó la policía local este miércoles en un comunicado.

Durante «varias horas, los oficiales de la Policía Federal continuaron dispersando a la multitud hacia el oeste y el grupo se disipó lentamente. La policía de Portland no estuvo presente durante ninguna de las actividades descritas. La policía de Portland no participó con ninguna multitud y no desplegó ningún gas CS. No hubo arrestos realizados por la policía de Portland», indica el comunicado.

Dos periodistas de la cadena rusa 1TV fueron atacados y golpeados por agentes de la ley mientras cubrían las protestas, informó un corresponsal del Sputnik.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha denunciado el ataque como una agresión «inaceptable» contra los medios.

Después de la calma

La protesta del martes por la noche comenzó pacíficamente, con manifestantes reunidos durante varias horas cerca del Palacio de Justicia, donde «bailaron y realizaron discursos», señaló la policía de la ciudad.

Alrededor de las 22:15 hora local (02:00 GMT), algunos manifestantes con cascos y máscaras comenzaron a usar martillos, palancas y otras herramientas para golpear las puertas exteriores del Palacio de Justicia Federal.

A las 23:12 hora local (03:00 GMT), las fuerzas federales comenzaron a dispersar las protestas, dijo la policía.

El grupo de manifestantes reapareció a las 00:30 hora local (04:30) y prendió fuego dos puertas del Tribunal Federal.

«Otras personas en el centro de la ciudad provocaron varios incendios pequeños, mientras que otras personas destrozaron y pintaron con aerosol propiedades de la ciudad, federales y privadas», dijo la policía.

Los periodistas rusos Viacheslav Arjípov y Yulia Oljóvskaya fueron atacados por funcionarios policiales mientras informaban desde la escena cuando los manifestantes comenzaron a incendiar el juzgado.

Los oficiales golpearon al camarógrafo ruso Arjípov con un bastón en el brazo, le quitaron la cámara y la rompieron, y luego lo arrojaron al suelo, informó un corresponsal del Sputnik.

Oljóvskaya fue atacada por un policía por la espalda, que luego le quitó su teléfono, la agarró por la cabeza y le quitó el casco.

Oljóvskaya cayó al suelo, mientras gritaba que era un representante de la prensa, informó el corresponsal de Sputnik.

El presidente de EEUU, Donald Trump, envió a las fuerzas federales a Portland para ayudar a mantener la ley y el orden, y para proteger el Palacio de Justicia Federal, el foco de las protestas en las últimas semanas.

El despliegue policial ha generado críticas después de que surgieron informes de que los oficiales federales, sin distintivos ni estar identificados con su nombre, han detenido a manifestantes de manera extrajudicial.

Los líderes locales, incluidos el alcalde de la ciudad y los líderes estatales, han pedido a la administración Trump que retire a los agentes de la ley federal de Portland. (Sputnik)