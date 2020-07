La inercia política de Alvarado complica las cosas

De cal y de arena

Lleva razón el Presidente de la República cuando hace ver a sus gobernados que los próximos meses y a consecuencia de la arremetida del covid-19, el país va a vivir días tan difíciles como decisivos. Le asiste la razón, también, cuando en su mensaje del domingo pasado advierte de la necesidad de un gran acuerdo nacional en torno a la estrategia remedial con la que se van a emprender las enmiendas sociales, sanitarias, económicas y fiscales. Igual hay que admitirlo cuando cita a los actores políticos y sociales, del amplio arco presente en estas difíciles circunstancias, a despojarse de los cálculos politiqueros y del canibalismo y a comprender la necesidad de preservar la solidaridad social, en particular ante los sectores más golpeados por la pandemia.

Estas pertinentes reflexiones, sin embargo, hace rato que debieron haber movido al Presidente don Carlos Alvarado a convocar a una campaña nacional. Porque por la información acopiada desde fuentes exteriores y locales, hace rato que se advirtieron las graves dimensiones de los impactos sociales, sanitarios, económicos y financieros del covid-19. ¿Cómo, entonces, el jefe del gobierno no emprendió con anterioridad la construcción del acuerdo nacional si desde distintos ministerios y desde la Caja

Costarricense de Seguro Social se profundizaba la huella de los desequilibrios financieros y sanitarios que motivaban las enmiendas dirigidas a medio reparar los daños, lo que implicaba –necesariamente- entender que en la jefatura del Estado existía consciencia de los daños?.

Desde que fue elegido Presidente y desde que se configuró la distribución de las curules parlamentarias, Alvarado Quesada sabe de la fragilidad de sus apoyos políticos y de la necesidad de promover entendimientos con otros actores sociales –estén y no estén en el Parlamento-. Tanto así, como que convocó a la formación de un gabinete de unidad nacional, con resultados que hasta ahora no han hecho más que confirmar la casi total ausencia de músculo político en el gobierno y en su vacilante y díscolo brazo diputadil.

Por lo que ha trascendido, se sabe de los contactos de don Carlos con los grupos parlamentarios (quizás no todos), con algunos ex presidentes de la República, con miembros de la academia y de gremios de empresarios y obreros -contactos que vienen de semanas atrás- no se han materializado en los necesarios acuerdos para encarar los ajustes que precisa adoptar.

El presidente Alvarado dejó ver este domingo sus angustias de cara ya no solo a los impactos de la pandemia en la salud de los costarricenses, en las desvencijadas finanzas públicas y en el aparato productor en manos de la empresa privada (parálisis y desempleo); también ante inmediatez de las gestiones con el Fondo Monetario

Internacional en procura de su amparo y que se sabe que no marcharán sobre un lecho de rosas. ¿No dejó pasar tiempo valioso sin aprovecharlo para apurar los entendimientos pluripartidistas que ahora apremian, tanto como para convencerlo de dirigirse a sus conciudadanos visto que se acercan días difíciles y duros?.

Por desventura, esta crisis nos sorprende atrapados por una verdad incontrastable: la pobre aptitud política del equipo gobernante, que es derivación no solo de los resultados aritméticos de febrero de 2018 sino también de la falta de astucia, pericia, habilidad política de don Carlos Alvarado Quesada.

Que se sepa –así pienso- su candidatura presidencial no resultó de una prominente actividad política. Y su elección fue deriva de un “golpe de carambola”, secuela evidente de la especulación de numerosos ciudadanos de otros procedencias políticas construida sobre el temor a algo peor como era el entarimado construido por la intolerancia religiosa del neopentecostalismo.

No hay más que trabajar con estas herramientas; ya no hay tiempo para cambios en la cúpula que podrían ser –así pintan- de peores riesgos y secuelas.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista