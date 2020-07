Qué nadie me represente en el parlamento costarricense

Columna Poliédrica

El régimen de representación costarricense está en crisis. Desde hace un tiempo la representación de los ciudadanos en las diferentes instancias del Estado deja mucho que desear. Están llegando a los poderes de la República los menos idóneos para la toma de decisiones, no solo porque ni siquiera manejan el más común de los sentidos, sino porque, a pesar de tener estudios formales, su preparación para el puesto es sumamente limitada.

La crisis de la representación política resulta más evidente en el Poder Legislativo. Ello ha sido claro en el caso de los actuales diputados, salvo excepciones, en que su capacidad para expresar ideas es sumamente limitada. Uno los escucha en el plenario legislativo y realmente hay diputados que no pueden parlamentar, por la sencilla razón que no tienen capacidad para hacerlo.

Hay legisladores que los ciudadanos no conocen su nombre y existencia. Estamos hablando desde personas que llegaron allí por una casualidad, hasta otras cuyos atestados son inexistentes. Lo cierto es que la mayoría de las veces, salvo personas muy concretas, sus intervenciones son limitadas en cuanto al conocimiento y a la motivación de los proyectos.

Para peores, hay algunos diputados que tienen aspiraciones presidenciales. El problema es que en la actualidad cualquiera se siente presidenciable y ello hace todavía más sombrío el panorama en la toma de decisiones de la sociedad costarricense. Ahora importa más ciertos dotes histriónicos que la experiencia en el manejo de la cosa pública, es más relevante aparecer en los medios de comunicación que saber los aspectos básicos del ordenamiento jurídico e institucional de nuestro país.

La decadencia de la clase política tica se refleja, con excepciones muy puntuales, en la Asamblea Legislativa. No solo tenemos diputados que no son idóneos para el puesto, sino que esa carencia pretende ser solventada con una serie de asesores que presentan los mismos problemas que sus asesorados; en otras palabras, se pretende arreglar la falta de competencia de los diputados con un séquito de asesores que sus méritos se resumen a haber ayudado al diputado en su campaña o que son familiares del padre de la patria.

La estupidez ha llegado a tal extremo que se cuestiona el salario de las personas que más se han preparado en Costa Rica y no lo que se le paga a diputados que hacen informes plagados de problemas de redacción y ortografía. Claro, es que vivimos tiempos en que estos aspectos se han relativizado a tal punto que, para una buena cantidad de gente, no son importantes y hay que pasarlos por alto; sin embargo, el manejar el lenguaje es básico en la labor legislativa y en el ámbito de la política, es decir, quién no escribe bien tampoco se expresa de una buena forma.

El nivel de la Asamblea Legislativa debe subirse por el bien de la sociedad costarricense. No podemos seguir eligiendo personas que no llegan a aportar absolutamente nada en el plano legislativo, es necesario que las personas que lleguen a ese poder de la República, al menos, tengan los conocimientos mínimos para poder desarrollar su labor con idoneidad y de una forma que beneficie al mayor número de costarricenses.

En cualquier caso, ante la crisis en la representación de los ciudadanos costarricenses, es válido hacerse preguntas como: ¿Es necesario que una persona inepta me represente en la formación de leyes? ¿No sería mejor con los medios tecnológicos existentes que yo me pueda representar solo y votar directamente si estoy de acuerdo o no con un proyecto de ley? ¿Cuánto nos ahorraríamos si utilizaramos mecanismos de democracia directa en lugar de mantener el aparato burocrático de la Asamblea Legislativa de Costa Rica?

¡Tiempo al tiempo!

(*) Andi Mirom es Filósofo

