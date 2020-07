Anuncian listado de nominados a los Premios Emmy 2020

Los Ángeles, EE.UU., 28 jul (Prensa Latina) La Academia de Televisión de Estados Unidos, que reconoce a las mejores producciones del año, anunció hoy lista de nominados a los 72 Premios Emmy, cuya gala de entrega acontecerá el 20 de septiembre.

Las series Ozark (Netflix) y Sucesión (HBO) lideraron las categorías de drama con 18 nominaciones cada una, mientras que The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon) dominó el lado de la comedia con más de 20 nominaciones.

Asimismo, las producciones The Handmaids Tale, The Crown, Killing Eve, The Mandalorian, Better Call Saul, Ozark, Stranger Things’ y Sucession se verán las caras por el Emmy a la mejor serie dramática.

Entre las candidatas a mejor actriz dramática aparecen Jennifer Aniston por su rol en The Morning junto a las homólogas Olivia Colman (The Crown), Zendaya (Euphoria), Laura Linney (Ozark) y la dupla formada por Jodie Comer y Sandra Oh(Killing Eve).

Por su parte, los intérpretes Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This Is Us), Steve Carell (The Morning Show), Brian Cox (Succession), Billy Porter (Pose), Jeremy Strong (Succession) lideran el apartado de Mejor actor dramatico.

Las reconocidas actrices Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Linda Cardellini (Dead to Me), Catherine O’Hara (Schitt’s Creek), Issa Rae (Insecure) integran la candidatura a la Mejor actriz de comedia.

En el apartado de Mejor actor comediante constan los artistas Anthony Anderson (Black-ish), Don Cheadle (Black Monday), Ted Danson (The Good Place), Michael Douglas (The Kominsky Method), Eugene Levy (Schitt’s Creek) y Ramy Youssef (Ramy.

Dentro de la nómina a mejores programas de variedades y talk-show figuran las entregas Daily Show with Trevor Noah, Full Frontal with Samantha Bee, Last Week Tonight with John Oliver Late Show with Stephen Colbert, así como, el espectáculo del comediante Jimmy Kimmel, quien será el maestro de ceremonias del evento.

Según los organizadores del evento, la crisis sanitaria del nuevo coronavirus elevó el consumo y los estrenos televisivos a través de las plataformas en streaming, lo que complicó el proceso de selección en un año marcado por la ausencia de la popular Games of Thrones.