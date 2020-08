La veracidad en tiempos de la Pandemia

Riesgos de las opiniones sesgadas, incrementan el temor de la población y por otro lado origina caos entre los gobernantes y los gobernados. Estamos atravesando una crisis que no conocíamos la mayoría de los costarricenses (y los ciudadanos de todo el mundo). Aunque a los médicos se nos enseña a conocer las epidemias, las pandemias y las endemias, uno no cree que fuese a aparecer esta pandemia de manera tan abrupta y donde en realidad no hubo mecanismo de alerta, por omisión o por lo que fuera, no creíamos incluso allá por febrero del año 2020. La información llegó tarde y relativamente distorsionada al principio. Habíamos tenido las alarmas del SARS y del MERZ y como en estos lados no hubo una caótica situación, pensamos que el SARS CoV2 sería algo similar.

La globalización de la economía y los viajes en avión intercontinentales jugaron un papel preponderante en su diseminación.

Si bien la letalidad es relativamente baja, muy similar a la de la influenza estacionaria, su contagiosidad es muchísimo más elevada. Si bien ha habido algunos yerros en su manejo, nuestro sistema de salud ha demostrado una gran vitalidad para enfrentar esta crisis.

En tiempos como este no podemos difundir noticias tendenciosas (en realidad en ninguna época), pero algunos por maldad, otros por intereses personales y los más por la difícil situación financiera familiar, personal y nacional.

La negación se ha vuelto un asunto de diario: no hay Covid, no hay pandemia, nos están engañando mientras montan las antenas 5G, no existe más que “el interés de los poderosos de adueñarse del mundo”(sic). Todas esas mentiras hacen tambalear a mentes educadas, es el famoso “miente miente, que algo queda” (Se ha atribuido a Voltaire): «La mentira solo es un vicio cuando obra el mal; cuando obra el bien es una gran virtud. Sed entonces más virtuosos que nunca. Es necesario mentir como un demonio, sin timidez, no por el momento, sino intrépidamente y para siempre […] Mentid, amigos míos, mentid, que ya os lo pagaré cuando llegue la ocasión”. Se atribuyó a Lenin y luego a Goebbels, aunque ambos supieron utilizarla para sus fines, no la crearon, no obstante es una arma perversa.

La gran mayoría de la gente es buena, pero caen en las redes de la difamación y la mentira, con lo cual todo empeora, la desconfianza aflora por doquier y eso es muy malo para todos.

Don Carlos Alvarado, de quien no soy un fan, ha cometido errores en el desempeño como Presidente, a mi manera de ver por su falta de visión, pésimos asesores y carencia de don de mando. Pero, entendamos que él es el Presidente de Costa Rica y le debemos respeto, él también nos debe respetar haciendo las cosas bien, buscando construir alianzas con los líderes de la oposición, en búsqueda del bien común. No es mi interés desprestigiarlo y menos aún perder el respeto, aunque algunas veces me saca de mis casillas por su inercia. Creo que un tren interurbano es necesario, pero esa suma en media crisis no está bien, es un error del cual tanto él como su esposa deberían desistir.

Regresemos al SARS CoV2, aún no hay más tratamiento efectivo que cumplir estrictamente las normas del ministerio de Salud, lavado de manos, uso de cubre bocas, uso de careta en algunos casos, empleo de gel alcoholado, distanciamiento físico personal y distanciamiento social, no visitar a nadie, quedarse en casa si no es necesario salir, quitarse la ropa al llegar al hogar y bañarse con agua y jabón.

Hoy tenemos más esperanza con el suero equino producido por el Instituto Clodomiro Picado, un suero muchas veces más potente para producir anticuerpos anti Covid 19 que el suero humano convaleciente. Eso da mucha esperanza mientras esperamos la vacuna, que de paso en varios laboratorios es casi un hecho próximo, no obstante todavía no es una realidad. Mientras tenemos que cuidarnos unos a otros. Utilizar la regla de oro: considerar a todos contaminados para cuidarnos. La ruptura de las cuarentenas, mediante cantinas clandestinas, es nefasto. El alcohol es una sustancia psicoactiva, produce “falsa valentía en quien lo consume”, aún en pocas cantidades cambia al que lo ingiere.

Creo que con al menos no repetir las noticias falsas, bloquearlas, o simplemente no repetirlas, nos hace un bien y se le hace a los demás. Hay demasiadas personas exponiéndose al virus para cuidarnos (personal médico, policías, tráficos, personal de aseo etc etc) respetémoslos al menos por agradecimiento.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico