Aniversario de ONU ofrece oportunidad de expandir Consejo de Seguridad, dice embajador

ONU, 31 jul (Sputnik).- Las celebraciones que marcan el 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programadas para fines de septiembre, presentan la oportunidad de revivir los esfuerzos estancados desde hace mucho tiempo para ampliar el Consejo de Seguridad con miembros permanentes de África, América Latina y otros lugares, dijo el jueves embajador de Alemania ante el organismo mundial Christoph Heusgen.

«Creemos que el 75 aniversario de las Naciones Unidas es una fecha importante para volver a analizar (el tema), lanzar una nueva iniciativa, lanzar un nuevo proceso y darle más vida a esto (…) La composición actual del Consejo de Seguridad no refleja el mundo de hoy; no hay ningún país africano que tenga un asiento permanente, no hay ningún país latinoamericano en el Consejo de Seguridad «, dijo Heusgen.

El embajador señaló que Alemania es el segundo mayor donante de todo el sistema de las Naciones Unidas y tiene un interés legítimo en obtener una silla permanente en el Consejo de Seguridad.

Las propuestas de Alemania, Japón, India, Brasil y otros para expandir el Consejo de Seguridad se remontan a décadas.

«Los países que están muy contentos con el status quo están bloqueando el proceso», dijo Heusgen.

Las declaraciones del embajador llegaron al final del mes de julio en el que se desempeñó como presidente del Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad consta de 15 miembros, incluidos cinco países con poder de veto: Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Rusia, más diez países sin poder de veto que son elegidos por períodos de dos años.

El período actual de Alemania vence en enero de 2021.

Las Naciones Unidas planean celebrar su 75 aniversario durante la sesión anual de la Asamblea General programada del 15 al 30 de septiembre, gran parte de la cual se espera que sea virtual debido a la pandemia de coronavirus. (Sputnik)