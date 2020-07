Las restricciones tienen pertinencia

De cal y de arena

Las medidas restrictivas a la circulación de personas son parte importante del instrumental a la disposición de las autoridades de salud en la estrategia de combate de la pandemia que está poniendo de rodillas al país.

Allí donde la arremetida del Covid-19 es más perniciosa –la Gran Área Metropolitana- es donde el hacinamiento social y la imprudente movilidad de la gente sirven de incubadora ideal para la propagación del coronavirus. Por eso en el GAM las medidas restrictivas llevan características de fuerza y provocan inevitables reacciones de muy distinta naturaleza, no precisamente de satisfacción.

Ese importante espacio totaliza apenas el 3,83% del territorio nacional y da cobijo al 51% de la población total. Y en el caso de esta pandemia, incuba al 70% de todos los casos. Desde el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) se subraya que la distribución de los casos del covid-19 no es aleatoria: hay distritos en la GAM con alta incidencia que colindan con otros también de alta incidencia; como los hay con vecindad a algunos de baja incidencia. La variabilidad de los casos hasta en un 78% puede explicarse por hechos presentes con imbatible contundencia: hay allí densidad de población -buena parte de ella en precarios, tugurios o cuarterías-, limitada escolaridad, alto desempleo y subempleo y quienes tienen empleo deben desplazarse a otros distritos, migrantes en cifras no despreciables y niveles de educación que en alguna medida perturban la comprensión de la razón de las políticas de restricción al movimiento social. Como dijese Leonardo Sánchez, investigador del IICE, “el virus se mueve hacia donde la gente se moviliza para ir a trabajar… a veces a distintos destinos porque no disponen de un lugar fijo para trabajar”.

De ahí resultan los contenidos de las políticas restrictivas a la movilidad de las personas y al funcionamiento de la economía, adoptados por las autoridades de salud. No es -pues- algo nacido de un capricho ni algo fruto de la improvisación ni algo forjado sin apreciar los impactos negativos que también golpean las actividades económicas –el comercio en especial-.

Hay que reconocer que a las autoridades de salud les anima un sano espíritu de lucha por el bien de la sociedad. Máxime ante las cifras que se descubren tras la arremetida del covid en esta segunda curva. El Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica hace una proyección de los impactos de la pandemia con el comportamiento que registra en estos días: la tasa de contagio podría empujar las cifras para fines de agosto a una ocurrencia de 2.700 casos diarios. Mucho más grave serían los resultados si la tasa de contagio tupe al grado de poner la afectación en números próximos a los 5.000 casos diarios: “sería definitivamente catastrófico”, dijo esta oficina.

Abundante literatura ha circulado sobre los efectos de esta posibilidad en la estructura de la red hospitalaria y de la asistencia social. Es una desafiante realidad, sin precedentes, con presencia también en el mundo entero. El covid-19 lanza un ultimátum a todos los colectivos sociales de que no podrá encararse si no hay una total identificación de las personas con el llamado a la disciplina, a la observancia de las medidas de precaución que se han dictado y que colectivamente van por el lado de evitar las aglomeraciones e individualmente por el distanciamiento social y los protocolos sanitarios.

Es pertinente informarse de cuanto acontece en otros países donde las reglas de prevención se han desacatado, desatándose los rebrotes del covid. La sociedad española se atrevió a desacatarlas y la explosión de la enfermedad no tardó en llegar, con resultados económicos graves, cual sucedió con la determinación del Reino Unido de bloquear los viajes de sus ciudadanos a España; los británicos son el principal núcleo turístico que inyecta energía a la economía ibérica. Por semejante amarga experiencia están pasando en Japón e Israel y ni se diga de algunos Estados de la Unión Americana.

Ante la llegada de esta pandemia con sus imbatibles -por ahora- capacidades destructivas no hay más que aprender a entender y asimilar el por qué de las disposiciones preventivas en materia de movilidad social.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista