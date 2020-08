Presidente de El Salvador saluda aprobación de préstamos del BID

San Salvador, 3 ago (Sputnik).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, valoró el domingo la ratificación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 250 millones de dólares, avalado por la derecha parlamentaria en sesión extraordinaria.

«Agradezco a los diputados la ratificación del préstamo del BID. Pero es importante que el pueblo salvadoreño sepa que este dinero no puede utilizarse, hasta que la Asamblea Legislativa lo asigne al presupuesto», expresó Bukele en su cuenta de la red social Twitter.

El millonario crédito estuvo a punto de perderse por falta de consenso entre el Ejecutivo, renuente a desglosar su uso, y el Legislativo, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) reclamaba transparencia, y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) pedía más dinero para sus alcaldías.

«Les pido asignar los fondos y no quedar, de nuevo, en un paso intermedio», exhortó Bukele, quien recalcó que su administración no podrá destinar un centavo al pago de veteranos, proyectos de inversión o salud hasta que los diputados no asignen el monto al presupuesto de la nación.

El préstamo fue finalmente aprobado con 59 votos de Arena, los derechistas partido Concertación Nacional y Gran Alianza por la Unidad Nacional, más los diputados independientes Reinaldo Carballo y Leonardo Bonilla.

El FMLN y los diputados demócrata-cristianos Rodolfo Parker y Jorge Mazariego votaron en contra del crédito, al estar en desacuerdo con la distribución de los fondos, en particular por marginar a los veteranos y excombatientes del conflicto armado (1980-1992).

Según el desglose, 75 millones de dólares irán a las alcaldías, 55 millones a programas de inversión incluidos en el llamado Fondo del Milenio, 40 millones a productores agrícolas, 12 millones a los veteranos y 18 millones a acciones de reconstrucción económica.

Además, 30 millones irán al megahospital El Salvador, inaugurado el pasado mes para atender a los casos de covid-19, y 20 millones al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. (Sputnik)