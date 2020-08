Advertencia al gobierno sobre destrucción de vida silvestre con posible llegada de langostas

Como representantes de sociedad civil, a través del sector de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, con experiencia comprobada en conservación y uso sostenible de vida silvestre, les trasmitimos a todos y todas las interesadas este breve comunicado sobre una situación compleja.

La Comisión Nacional de Vida Silvestre (CONAVIS) establecida por el Reglamento a la Ley de Vida Silvestre solicita a sus integrantes dar su criterio solamente cuando el Ministerio de Ambiente lo requiere y es convocada solo por necesidad del MINAE.

Transferimos a la ciudadanía la pregunta: ¿cuál habrá sido la intencionalidad del Reglamento a la Ley de Vida Silvestre en cuanto a la representación de sociedad civil en la CONAVIS? El artículo 21 indica que la Comisión tiene como objetivo “apoyar y asesorar técnicamente al MINAE y al SINAC en la conservación y el uso sostenible de la vida silvestre, así como para la distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la misma”.

MINAE y SINAC siempre han tenido la posibilidad de apoyarse y asesorarse con expertos técnicos y científicos, también la de contratar sus consultorías. Muchos de nosotros, profesionales en Manejo de Vida Silvestre, tenemos años de participar desinteresadamente en cuanto taller convocan para consultas y apoyamos en labores de campo más de una vez cuando hay situaciones puntuales de manejo de vida silvestre. ¡Y así lo seguiremos haciendo! ¿Qué cambia entonces con la CONAVIS?

Aparte del criterio técnico, a la CONAVIS el reglamento (N° 40548 – MINAE) asigna las siguientes funciones (textuales del Reglamento):

Identificación y aplicación de las medidas técnicas necesarias para el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en materia de vida silvestre Análisis técnico de las interacciones positivas y negativas relacionadas al desarrollo de actividades productivas y la conservación de la vida silvestre en el país. Identificación y aplicación de las medidas técnicas para la implementación de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad. Elaboración de los instrumentos de planificación, normativos o técnicos para la conservación y uso sostenible de la vida silvestre Aplicación y construcción de las metodologías necesarias para la definición de las listas nacionales de especies nativas con poblaciones reducidas y en peligro de extinción.

Estas funciones no se están cumpliendo por parte de la Comisión, los instrumentos no se han elaborado, las metodologías no terminan de definirse, y la aplicación de los puntos a y e ni se ha planificado, menos ejecutado. Las siete reuniones efectuadas a la fecha, la última realizada el 23 de julio de 2020 por presión nuestra tras meses de inactividad, han servido para resaltar la urgencia e importancia de los vacíos respecto a vida silvestre que incluyen, por ejemplo, no tener actualizadas las listas de especies en peligro (ni otras listas), carencia de protocolos de manejo, fallos en los controles para exportación de especies silvestres, tráfico de especies, problemas con centros de manejo de fauna silvestre, declaratorias sobre especies exóticas invasoras, entre otros.

El SINAC incluso está bajo investigación en temas de tráfico de especies silvestres por la Fiscalía General de la República, quien señala faltas graves y ausencia de protocolos. Protocolos que recaen en las funciones de asesoría de la CONAVIS. Todos temas mencionados conllevan consecuencias ecológicas y socio-económicas que la población costarricense confía están bajo correcto manejo. El Ministerio no tiene ese correcto manejo, mas no convoca a la CONAVIS. Desconocemos quiénes están realizando las funciones en lugar de la Comisión, donde los expertos de alto nivel nombrados de manera democrática y en categoría ad honorem están sin aprovecharse.

Reportamos que, desde nuestra elección como representantes a principios de 2019, el espacio brindado para nuestra participación ha mostrado ser pasivo, sin oportunidades para proactivamente plantear temas de agenda. Por ahora, las reuniones han consistido en reportes de situaciones en la agenda de SINAC (estilo “briefing”) y se acuerda que los miembros revisemos documentos que por alguna razón no nos envían después. Esto se agravó desde antes de la emergencia nacional por la pandemia, pues desde diciembre 2019 no se había vuelto a convocar a reuniones; siendo hasta el 23 de julio que se nos convoca para “aclarar algunas de las inquietudes que han surgido respecto a la necesidad de reactivar dicha Comisión”. Las explicaciones refieren a tareas de “apaga-incendios” en SINAC, a que no logran abarcar todos las responsabilidades por falta de personal y a que no se ha considerado necesario el apoyo ni asesoría de los expertos de la Comisión en ninguna de esas urgencias que han modificado las prioridades de la institución.

Este año reta a cualquier institución para el adecuado cumplimiento de sus funciones. MINAE y SINAC han respondido, sin recurrir a CONAVIS del todo. El que no recurran al apoyo y asesoría de la CONAVIS (aun cuando se indica como opción en sus directrices, por ejemplo MINAE n°0003-2020), pudiera evidenciar que (1) no consideran relevante o importante el aporte, o (2) no hay interés de fondo en las representaciones que plantea el reglamento.

La Asesoría Legal de SINAC y MINAE indica que los representantes en la CONAVIS participan únicamente cuando la institución lo requiere. Todo indica que se trata de “participar cuando se nos pregunta, no cuando tenemos algo que decir”. En otras palabras, la representación de sociedad civil está al servicio de MINAE, pero no al revés.

Desde nuestro puesto como representantes de ONGs hemos llegado al límite de nuestras posibilidades para promover la acción de la CONAVIS. El plan de trabajo presentado en la última sesión esperamos tenga curso, a pesar de incluir solamente los temas que SINAC impone. Hemos insistido en múltiples comunicaciones internas que se retomen temas importantes, que se dé seguimiento a los acuerdos de las reuniones anteriores y hemos indagado en instancias superiores sobre los obstáculos para la convocatoria. Estas últimas lo que indican es que la voluntad existe pero que hay temas (al parecer más importantes) que se priorizan antes que las sesiones de CONAVIS. Consideramos que no se trata de priorizar qué temas atiende SINAC, sino de que deben cumplir con las responsabilidades asignadas en el Reglamento.

Bajo este contexto, proponemos que:

Las ONG ambientales se pronuncien ante MINAE y la Contraloría de la República, respecto a la rendición de cuentas de la CONAVIS, pidiendo explicaciones, la asignación de mayor recurso humano institucional en caso de ser esa la limitante (la coordinación de Vida Silvestre necesita más plazas), e incluso una potencial modificación del Reglamento para que el papel de CONAVIS incluya explícitamente los intereses de la sociedad civil.

Proponemos crear una comisión no gubernamental paralela a la CONAVIS como medida de protesta y para evidenciar que sociedad civil tiene intereses sobre cómo se maneja la vida silvestre en Costa Rica. En esa comisión participarán profesionales calificados para dar criterio técnico científico en temas que MINAE no esté atendiendo o atienda excluyendo los intereses de la sociedad civil. Esto no sólo por la frustración de no ser escuchados en este “grupo de asesoría”, sino porque nos parece hasta irrespetuoso que la representación sea tratada como mera consultoría selectiva por la que en otras circunstancias deberían pagar honorarios. Es decir, los profesionales que representan a sociedad civil están en la mesa por convicción propia en pro de la vida silvestre del país, si no hay acciones concretas no hay motivación para continuar en una comisión de papel.

Para terminar, la pandemia actual es discutida en múltiples foros nacionales e internacionales como momento de cambio sobre la relación entre el ser humano y la vida silvestre. Dentro de MINAE, una institución con baja asignación de presupuesto nacional, tras bambalinas se habla de que los temas de Vida Silvestre son “el patito feo”, dejados de lado, en negligencia. La Fiscalía detecta por fin lo serio que es el tráfico de especies, e igual de serio es esa negligencia en múltiples frentes, como incumplir las funciones de la CONAVIS.

Agradecemos la divulgación, opiniones y acciones de las ONGs, sector ambientalista y ciudadanos que enriquezcan la discusión y se respalden estas u otras propuestas.

Firmamos el viernes 24 de julio de 2020,

Ronit Amit Rojas, PhD.

Representante de Sociedad Civil ante CONAVIS

Cédula 401710152

Programa Gente y Fauna

Asociación Confraternidad Guanacasteca

y

Esteban Brenes-Mora; MSc.

Representante de Sociedad Civil ante CONAVIS

Cédula 113170985

Fundación CR Wildlife