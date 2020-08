Veto de Trump sobre aplicaciones chinas golpea a usuarios en EE.UU.

Washington, 7 ago (Prensa Latina) La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir la aplicación WeChat, representa un golpe para usuarios norteamericanos que dependen de ella para comunicarse con familiares y amigos en China, advirtió hoy CNBC.

El jefe de la Casa Blanca, quien durante toda su administración ha emprendido continuos enfrentamientos contra el gigante asiático en planos como el comercial y el tecnológico, emitió anoche una orden ejecutiva que podría vetar en un plazo de 45 días tanto esa plataforma china como la popular aplicación de minivideos TikTok.

La medida implica que ambas dejen de operar en Estados Unidos si no son vendidas por sus empresas matrices de propiedad china, para lo cual empleó el argumento de preocupaciones de seguridad.

De acuerdo con el canal CNBC, en el caso de WeChat, posee una gran cantidad de servicios, pero el más empleado es el de mensajería, el cual resulta clave para las personas que necesitan comunicarse entre Estados Unidos y China.

Prohibir la aplicación dejaría a quienes la usan sin otra opción para comunicarse rápidamente y gratis con amigos y familiares en el gigante asiático, remarcó el medio, al recordar que en la nación oriental no están disponibles otras aplicaciones empleadas por los estadounidenses como Facebook Messenger e Instagram.

CNBC señaló que Estados Unidos ha intensificado recientemente su retórica contra las empresas tecnológicas chinas, y la mayor parte de la atención se dirige a TikTok, una plataforma de redes sociales operada por la empresa china ByteDance.

Mientras la compañía norteamericana Microsoft ya se ha convertido en un fuerte competidor para adquirir el negocio estadounidense de TikTok, no hay firmas que parezcan interesadas en salvar WeChat en Estados Unidos, explicó el canal.

Por su parte, el servicio de noticias Bloomberg apuntó que la medida podría perjudicar no solo a las empresas chinas, sino también a las estadounidenses con las que aquellas trabajan, incluidas Apple Inc. y Google, de Alphabet Inc.

Aunque TikTok y WeChat han recibido toda la atención reciente, lo emitido por Trump establece que las compañías norteamericanas no podrán trabajar con ByteDance o Tencent, propietaria de WeChat.

En respuesta a la acción del presidente norteamericano, ByteDance informó hoy que demandará al gobierno de Estados Unidos por trato injusto.