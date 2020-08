Autoridades de salud de México «sorprendidas» por vacuna rusa contra covid-19

Ciudad de México, 12 ago (Sputnik).- Las autoridades de Salud del Gobierno de México se mostraron «sorprendidas» por el anuncio del Gobierno de Rusia de la primera vacuna en el mundo contra covid-19, porque solo unas nueve vacunas estaban en la fase final tres, de verificación en miles de humanos, dijo la noche del martes el portavoz federal, Hugo López-Gatell.

«Hay pocas vacunas, son cerca de nueve que están ya cercanas a la última fase (tres); y sí, efectivamente, nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud conocer de la vacuna rusa, cuando, hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la fase tres», respondió López-Gatell a una pregunta en conferencia de prensa.

El presidente ruso, Vladímir Putin, informó en reunión telemática con sus ministros, el acontecimiento que catalogó como «un primer paso, muy importante para Rusia y el mundo entero».

El subsecretario de Salud y principal portavoz del Gobierno federal para la pandemia agregó: «definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de fase tres, no se debe, por razones éticas, de bioseguridad, que en todos los países es un estándar ético, de práctica de bioseguridad».

Consideró que el anuncio es parte de la «especulación» de las empresas comerciales que compiten en el mundo por alcanzar primero a producir una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS CoV-2.

«Estemos expectantes, vamos a estar viendo esto, es parte de la especulación comercial, no olvidemos que son empresas comerciales, no hay compañías que lo estén haciendo por filantropía», agregó López Gstell.

Parte de la especulación comercial, argumentó, es «anunciar que ya casi está la vacuna, que lleva a que aumenten los precios de las acciones de la compañías privadas, que haya mayores ganancias, así funciona en el mundo contemporáneo, en la economía global, la producción de insumos para la salud, incluidas las vacunas».

La vacuna desarrollada por el laboratorio Gamaleya, con sede en Moscú, y denominada Sputnik V, llega en momentos en que los contagios en el mundo superan los 20 millones, según datos de la universidad privada estadounidense Johns Hopkins.

Competencia mundial por la vacuna

El alto funcionario, que presenta el informe diario sobre la pandemia en el país latinoamericano, indicó que hay 147 productos que están en alguna fase de investigación.

Las pesquisas clínicas marchan «desde el concepto básico, un ensayo molecular, hasta la investigación clínica, incluidas las vacunas».

La investigación en el desarrollo de productos farmacéuticos, incluidas las vacunas, tiene un bloque grande de investigación fuera de sujetos humanos, que se llama «preclínica», explicó.

La investigación «preclínica» se practica «desde moléculas, matraces y pipetas de biología molecular de laboratorio, hasta ensayos en algunos animales»

Algunas vacunas ya llegaron a experimentos en primates como los macacos, precisó.

Luego siguen tres fases clínicas: la fase uno está orientada a probar la seguridad.

En segundo lugar, la posible eficacia a través de un «indicador indirecto» y a la que «se someten pequeños grupos de decenas de personas».

Finalmente, «en la fase tres son miles o hasta decenas de miles, 20 o 30.000 personas, donde se sigue evaluando la seguridad, pero con el desenlace de interés».

En este caso el llamado desenlace de interés es «la protección de la enfermedad, atenuación de la expresión clínica de la enfermedad, prevención de la hospitalización o de la mortalidad», puntualizó.

El Gobierno de México informó este mismo martes que firmó memorandos de entendimiento con tres firmas, una de EEUU y dos de China, para aplicar la fase tres del protocolo clínico en busca de una vacuna para prevenir el contagio de covid-19.

Las compañías firmantes de los entendimientos bilaterales son Janssen Pharmaceuticals de EEUU, y las firmas chinas Cansino Biologics y Walvax Biotechnology.

México se acercó este martes a las 54.000 defunciones por covid-19, tercer país en el mundo y onceavo en muertes por cada millón de habitantes. (Sputnik)