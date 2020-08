Panamá: Balance de educación a distancia entre luces y sombras

Ciudad de Panamá, 11 Ago (Destino.com.pa).- Durante las tres primeras semanas de clases a través de la modalidad a distancia, el Ministerio de Educación (Meduca), señaló que el 70.5% de los estudiantes, que representan 524,719 alumnos se conectaron en 2,395 escuelas oficiales, sin embargo directivos de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) advirtieron que se confrontaron problemas en materia de conectividad en las regiones de Panamá Centro y en las áreas comarcales y de difícil situación laboral del país durante este periodo.

La modalidad de clases a distancia, que se puso en marcha el pasado 20 de julio, incluye un currículo priorizado que se dicta a través de clases por radio y televisión, herramientas tecnológicas, la plataforma ESTER y materiales educativos impresos.

El secretario general de la Asoprof, Fernando Ábrego, informó que la junta directiva de esa asociación realizada el pasado 1 de agosto para analizar la situación del inicio del año escolar, encontró que la falta de conectividad fue uno de los principales problemas detectados con la nueva modalidad educativa en las 16 regiones educativas de Panamá Centro, situación que se acentuó en las áreas comarcales y de difícil condición laboral.

“En estas zonas la mayoría de los estudiantes no tienen dispositivos, no tienen acceso a internet y no tienen las cartillas impresas. Es una situación muy difícil que va a provocar la deserción de los estudiantes durante el periodo 2020”, destacó el dirigente de Asoprof.

El docente indicó que durante la primera semana de clases el acceso a internet a nivel nacional fue de 55%, sin embargo durante la segunda semana de clases se observó un bajón en las 16 regiones de Panamá Centro.

“Creo que eso significa que ya los padres de familia están sintiendo el peso de comprar tarjetas para que sus hijos de conecten a alguna plataforma o incluso a través de whatsapp que es lo que más se utiliza”, precisó Ábrego.

El dirigente docente dijo que la baja en la asistencia de estudiantes a sus clases virtuales va a seguir, si el Gobierno no garantiza los dispositivos para los estudiantes y la liberación de la banda ancha de internet por parte de las empresas de telecomunicaciones.

Meduca hace balance

A través de balance realizado por el Meduca, la ministra Maruja Gorday de Villalobos, señaló que se diseñaron sistemas de información para recopilar datos de lo que acontece cada semana, a fin de establecer los ajustes, las alertas y continuar con el desarrollo del período lectivo, lo que permitirá ubicar a todos los estudiantes para que ninguno se quede atrás.

Al viernes 7 de agosto, la plataforma Microsoft Office 365 reportó 3.9 terabytes de datos usados. En el caso de los correos electrónicos institucionales 43,900 educadores poseen cuentas activas y 329,052 alumnos también. Adicional, el 44.78% de los estudiantes inscritos en la plataforma multimodal nacional ESTER se han conectado.

En tres semanas, destaca el informe de Meduca, se han descargado 2,853,362 versiones digitales de las más de 160 guías de aprendizaje en casa disponibles en http://guias.meduca.gob.pa, que fueron elaboradas por 12 mil docentes panameños. Los materiales educativos también han sido descargados de otros países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica y Argentina.

Las guías de preescolar tienen una adaptación en lengua ngäbere y dulegaya, respetando la pertinencia cultural. Dentro de los materiales educativos también está a disposición un libro de cuentos en dos sistemas lingüísticos y la colección de primaria para primer y segundo grado está contextualizada en lengua materna en las materias de español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Para lograr una mayor conexión, la semana pasada, se sumaron a la alianza con los medios de comunicación las emisoras Voz sin Fronteras de Darién y Mi Favorita de Coclé, lo que permitirá llegar a más estudiantes a nivel nacional, incluyendo a la comarca Emberá Wounaan.

Voz sin Fronteras, en el dial 680 AM y 99.9 FM, transmitirá las lecciones de media de 10:30 a.m. a 11:30 a.m., las de primaria de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. y las de premedia de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Por su parte, la emisora Mi Favorita de Coclé, en el dial 91.9 FM y 1070 AM, transmite de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. las clases de primaria.