Oferta artística virtual rendirá homenaje a las madres costarricenses en su día

San José, 13 Ago (Elpaís.cr).- Este año muchos hogares de Costa Rica, celebrarán de manera distinta el Día de las Madres, este 15 de agosto, y será mediante la tecnología como miles de personas darán sus saludos, intercambiarán muestras de cariño o bien, conmemorarán a la distancia, esta fecha tan especial.

La virtualidad que acompañará a las familias, también estará presente en los homenajes que ofrecerán las instituciones artísticas y culturales del Ministerio de Cultura y Juventud, como un detalle especial para todas las madres del país.

A continuación, conozca la oferta cultural que podrá disfrutar para este Día de la Madre, desde la comodidad de su hogar y junto a sus seres queridos.

Festejo con identidad ramonense. Como una iniciativa conjunta para exaltar el valor de la celebración de este día y unir a la comunidad de San Ramón, el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer y la Municipalidad de San Ramón, invitan a las madres de este cantón de Occidente a unirse a su Serenata a las Madres; este viernes 14 de agosto, a partir de las 7 p. m., en su página de Facebook Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.

La serenata estará a cargo del Dúo Aura, integrado por Heidy Brenes y María Fernanda Campos, y el Dúo Rocío Musical conformado por Lito Estrada, guitarrista ramonense y Rocío Ramírez González, cantante. Además de este segmento, se realizarán juegos, dinámicas y rifa de productos aportados por los comerciantes locales, como parte de esta programación especial.

Tributo musical. Los boleros, el blues, obras clásicas, melodías en inglés y música popular costarricense serán parte de los repertorios que las siete Bandas de Conciertos, interpretarán durante este fin de semana para celebrar a este día.

Estas nuevas propuestas virtuales cuentan con la participación de ensambles o músicos de las Bandas, quienes a su vez y desde su creatividad, contribuyen a la producción y edición de los videos, que publicarán para el público, en redes sociales.

Los conciertos virtuales iniciarán con la presentación de la Banda de Conciertos de Cartago este viernes 14 de agosto, a las 6 p. m. El programa incluye las obras: Canzon 9 “La Battera” de Constanzo Astegnati, “Views Of The Blues”- primer movimiento, de Gordon Lewin, una obra para clarinete ejecutada por los músicos Juan Rafael Chacón y Luis Diego Brenes. La interpretación finalizará con la obra “Ticas Lindas” de Mario Chacón Segura, arreglo de Víctor Hugo Berrocal. El público podrá disfrutar de este concierto en el Facebook Banda de Conciertos de Cartago.

Quienes deseen iniciar el Día de la Madre con música, podrán disfrutar del bolero “Santa y Bella” interpretado por Manuel Pavón, con arreglos de Gilbert Matamoros López y acompañado por el ensamble de clarinetes de la Banda de Conciertos de Guanacaste. La transmisión será el sábado 15 de agosto, a las 9 a. m., en la página de Facebook Banda de Conciertos de Guanacaste.

Para esta ocasión y con motivo del júbilo que representa esta festividad, la Banda de Conciertos de Alajuela presentará la obra “Hallelujah” del Leonard Cohen, el sábado 15 de agosto, a las 11 a. m., en Facebook Banda de Conciertos de Alajuela.

La Banda de Conciertos de Heredia compartirá con su público, una muestra especial de las mejores arias del Tercer Acto de “La Traviata”, ópera de Giuseppe Verdi, y con la participación de la soprano Elsa Castro y el tenor Gabriel Gudiel. Este recital virtual será el domingo 16 de agosto, a las 10 a.m., para conmemorar este día. Disfrute de este concierto en el Facebook Banda de Conciertos de Heredia.

La poesía y la música se mezclarán en la propuesta de la Banda de Conciertos de San José para esta celebración, que incluye la interpretación de la melodía “Aurora” del Grupo Gaviota y el poema “Vuelo Supremo” del poeta costarricense Julián Marchena. Disfrute de esta presentación el domingo 16 de agosto, a las 11 a. m., en el Facebook Banda de Conciertos de San José.

Por su parte, la Banda de Conciertos de Puntarenas, presentará el bolero “Recordando a mi Puerto” del compositor costarricense Orlando Zeledón; el domingo 16 de agosto, a las 11:30 a. m., en el Facebook Banda de Conciertos de Puntarenas.

Finalmente, el cierre de la celebración será con la Serenata para las Madres de la Banda de Conciertos de Limón, que destaca la participación del saxofonista, Nelson Flores. Música en español e inglés como “Reloj” de Roberto Cantoral o “Just the two of us” de Grover Washington, serán parte de los éxitos que se interpretarán este domingo 16 de agosto, a las 6 p. m. en el Facebook Banda de Conciertos de Limón.

Celebración Familiar. Para finalizar el mes, el Parque La Libertad realizará un convivio virtual dirigido a toda la familia y con el objetivo de generar un espacio dedicado a las madres. Su propuesta de actividades incluye temas de nutrición, dinámicas recreativas en línea y finalmente, una serenata virtual. Las actividades se realizarán el 28 de agosto, a partir de las 4 p. m., a través del Facebook: Parque La Libertad.