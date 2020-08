Lo único que está en mis manos es no comprar a los grandes capitales

Columna Poliédrica

Lo que viene pasando con las empresas que durante varios años han declarado no tener ganancias es, francamente, impresentable. Se trata de empresas y de empresarios que se han descarado de tal forma, que ya no les importa absolutamente nada. La vergüenza la perdieron porque se consideran impunes, intocables, gente a los que el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de la República han decidido que la ley no los toca.

¿Qué se puede hacer ante tanta desvergüenza? ¿Qué puede hacer el ciudadano común con este relajo? ¿Qué herramientas podemos utilizar ante la inacción de los órganos del Estado? Por un lado, deberíamos exigir a los funcionarios del Ministerio de Hacienda, no al Ministro, sino a los funcionarios que hacen el trabajo, que cumplan con su deber y sancionar a las empresas que no cumplen; por otra parte, en el plano individual, podemos dejar de comprar los productos que ofrecen esas empresas que no solo declaran cero ganancias, están morosos con la seguridad social y que se acostumbraron a no cumplir con sus obligaciones con la sociedad costarricense.

Invito a todos los ciudadanos a dejar de consumir los productos de esas empresas. Muchas de ellas tienen el descaro de cuestionar lo que son hechos total y completamente probados, tratan de escudarse en la verborrea técnica para justificar su actuar durante todos estos años con la complacencia, insisto, del Ministerio de Hacienda. No omito señalar, también, la complicidad de muchos abogados que, con base en las leguleyadas ya conocidas, se han prestado para exonerar a estas empresas de ser sancionadas, con el beneplácito del Ministerio Público.

Ahora la estrategia que han utilizado es cuestionar a quienes los evidencian. Recientemente una investigación muy valiente del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, dio a conocer algunas de las empresas y de los empresarios que han declarado cero utilidades; ello ha generado que los empresarios aludidos cuestionen la investigación con base en señalamientos que se hace a las fuentes utilizadas para develar la incongruencia que implica que sus principales accionistas y responsables, aparezcan como millonarios destacados de América Central.

Adicionalmente, están ahora diciendo que sus empresas sí pagan impuestos. La verdad es que el cinismo en que han caído varios de los grupos empresariales es nefasto y están llevando al país al despeñadero. No pueden escudarse en que el Estado está moroso con la seguridad social para dejar de pagar sus obligaciones patronales, no pueden decir que pagan unos impuestos para justificar que por eso declaran cero utilidades.

Hay nombres y apellidos que se han dado. Debemos seguir evidenciando a otras empresas y personas que están siendo irresponsables con la sociedad costarricense. Desgraciadamente, hay medios de comunicación que también son cómplices y ocultan la información relacionada con estas faltas tributarias; por más que se denuncia, hacen oídos sordos y vuelven la vista para otro lado, en parte, porque muchas de las empresas que no pagan sus obligaciones tributarias, son sus patronos o son patrocinadores de sus espacios.

Apoyemos a los pequeños empresarios que sí son responsables con sus obligaciones para con el país, pero a los grandes capitales que no cumplen con sus obligaciones tributarias hay que dejar de comprarles. Eso está en nuestras manos poder hacerlo y no cuesta nada.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com