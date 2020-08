Extender el nuevo tratado START aumentará la seguridad internacional, dice EEUU

Washington, 18 ago (Sputnik).- El ejército de EEUU puede realizar su misión independientemente de si se extiende o no el Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START), pero cree que una extensión del acuerdo aumentará la seguridad global, dijo este martes el comandante adjunto del Comando Estratégico estadounidense, el general Thomas Bussiere a la prensa.

«Podemos realizar nuestra misión con o sin el nuevo tratado START. Sin embargo, creemos que proporciona una mayor seguridad internacional», expresó Bussiere.

El nuevo START expirará en febrero del próximo año, por lo que EEUU y Rusia enviaron delegaciones a Viena la semana pasada para negociar una posible extensión.

El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, dijo después de las conversaciones que a Moscú le gustaría extender el acuerdo, pero no a cualquier costo, y agregó que EEUU no se mostró cerrado con la posibilidad de la extensión, pero que no estaba listo para registrar su intención.

El START III –como también se le llama al Nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas– es actualmente el único acuerdo que vincula a EEUU y Rusia después de que la Casa Blanca rompiera definitivamente el 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. (Sputnik)