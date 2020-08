Ex diputados y ex ministros PAC piden al ministro de Hacienda diálogo sobre crédito del FMI

San José, 22 ago (Elppaís.cr).- Abrir una sana discusión sobre la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de la estrategia global del gobierno para sacar la economía de Costa Rica adelante, fue solicitado por 17 ex diputados y ex ministros del Partido Acción Ciudadana (PAC), al Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde.

En una nota enviada a Villegas se le señala que Costa Rica se enfrenta a un reto irresoluto de enormes proporciones, «que como país nos afecta desde hace muchos años, décadas quizás, como lo es el desbalance fiscal estructural».

Resaltan que la inestabilidad fiscal pone al país en una posición de mayor vulnerabilidad, pero además agudiza los efectos de la crisis, «haciéndonos correr el riesgo de que los problemas sociales derivados de la pandemia de la COVID-19 dejen una huella profunda en el bienestar de los habitantes del país, que se pueda extender por muchos años».

«En ese sentido, señor ministro, queremos tomarle la palabra, luego de que usted señalara en la Asamblea Legislativa días atrás que se llevará a cabo un proceso de dialogo con distintos actores políticos, en el marco del proceso de diálogo recién iniciado por el Gobierno de la República, sobre la situación fiscal, la recuperación económica y la creación de empleo», indican en la nota.

Por ello, solicitan al Ministro abrir una sana discusión sobre la negociación del acuerdo con el FMI, como parte de la estrategia global del gobierno para sacar esta economía adelante.

Para los ex ministros y ex diputados, «el debate debe incluir aspectos como los siguientes: ¿cómo se llevará a cabo este proceso?, ¿cómo se sincroniza (o no) con la estrategia de reactivación y creación de empleo?, ¿cuáles son los condicionantes solicitados por el FMI?, ¿cuáles los objetivos y los resultados esperados de la misma?, ¿qué alternativas puedan vislumbrarse?, así como los impactos político y social derivados de las respuestas a estas preguntas».

La carta está firmada, entre otros, por el ex presidente de la Asamblea Legislativa (2014-2015), Henry Mora Jiménez; Luis Felipe Arauz Cavallini, ex ministro, MAG; Javier Francisco Cambronero Arguedas, ex diputado; Luis Ramón Carranza Cascante, diputado; Elizabeth Fonseca Corrales, ex diputada y ex ministra de Cultura; Edgar Gutiérrez Espeleta, ex Ministro, MINAE; Melvin Jiménez Marín, ex ministro de la Presidencia y el diputado Welmer Ramos González.

Destacan que se ha dicho públicamente que el acuerdo Stand-By con el FMI se extendería por 3 años y que sería por $2.250 millones, no obstante, en los próximos 3 años el país tendrá unos vencimientos de deuda por $10.950 millones, según la información con corte a mayo del propio Ministerio de Hacienda.

A eso debe sumarse los requerimientos por el déficit previsto, tanto en el segundo semestre de este año como el de los próximos años. Siendo que los montos del acuerdo con el FMI son bajos en relación con estas necesidades, por ejemplo, para el próximo año apenas cubriría un 10% de las necesidades brutas de financiamiento. Entonces nos preguntamos: ¿tiene sentido entrar en un proceso que puede ser traumático políticamente, con un impacto social incierto y ser recesivo en el corto plazo en términos de la actividad económica y la misma capacidad de generar empleo?

Además, cuestionan: «¿Ha explorado el gobierno alternativas a este acuerdo que no impliquen ajustarse a una agenda de reformas complejas y no consensuadas socialmente? ¿Qué reformas se espera que acompañen este proceso y en qué momentos se van a empezar a discutir con el resto del país? Dado que el acuerdo con el FMI no llena ni tan siquiera una parte significativa de las necesidades de financiamiento para los próximos años, ¿a qué otras fuentes se prevé que el país eche mano para atender estas necesidades?».

«Nos parece correcto que se abra un diálogo en este punto en particular, desde una perspectiva técnica, con un amplio grupo de actores, no solamente con los partidos políticos, o con solo un grupo limitado de colegas economistas, que manejan una única posición alrededor del tema, a sabiendas de que hay otras posturas al respecto», proponen lo ex funcionarios públicos.

Por otro lado, instan al ministro de Hacienda a abrir un espacio «para tener esta discusión y expresarle nuestras razones en cuanto la disposición de dialogar sobre este paso tan importante que el país estaría por tomar».

«Entendemos que nuestro deber como ciudadanos es aportar a la construcción de soluciones para los problemas más importantes del país, y esperamos tener el espacio para poder hacerlo», sostienen.

«Quedamos a la espera de su amable respuesta a esta solicitud y agradecemos de antemano la atención a la misma», concluye la nota firmada por:

Luis Felipe Arauz Cavallini, ex ministro, MAG

Javier Francisco Cambronero Arguedas, ex diputado

Luis Ramón Carranza Cascante, diputado

Elizabeth Fonseca Corrales, ex diputada y ex ministra de Cultura

Edgar Gutiérrez Espeleta, ex Ministro, MINAE

Melvin Jiménez Marín, ex ministro de la Presidencia

Nidya Jiménez Vásquez, ex diputada

Sara Salazar Badilla, ex presidenta ejecutiva de RECOPE

Emilia Molina Cruz, ex diputada

Henry Mora Jiménez, ex diputado

Welmer Ramos González, diputado

Steven Núñez Rímola, ex diputado y ex ministro, MTSS

Marco Vinicio Redondo Quirós, ex diputado

Fernando Alonso Rodríguez Garro, ex vice ministro de Hacienda

Olga Marta Sánchez Oviedo, ex ministra, MIDEPLAN

Silvia Yanina Soto Vargas, ex presidenta ejecutiva del IFAM

Leda Zamora Chaves, ex diputada.