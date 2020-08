Presidente venezolano Nicolás Maduro dice que evaluará comprar misiles a Irán

Caracas, 22 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que su país no tiene prohibición de comprar misiles y armamentos a Irán por lo que evaluará hacerlo, luego de que su homólogo colombiano, Iván Duque, lo acusó de hacer negociaciones en esa materia con el Gobierno de Teherán.

“Ahí salió Iván Duque denunciando que nosotros compramos unos misiles en Irán (…) de verdad que esta idea de Iván Duque no está mala, no se me había ocurrido (…) si Irán tiene tremenda tecnología (…) Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite, comprar armamentos para su defensa y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala, un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea Iván Duque, aprobado lo vamos a hacer, hay que estudiarlo”, expresó el jefe de Estado a través del canal Venezolana de Televisión.

El mandatario pidió a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, evaluar con Irán qué misiles de corto, mediano y largo alcance tiene y si está en sus posibilidades de comprar nuevas baterías de misiles para reforzar la defensa aérea, terrestre y misilística.

Maduro enfatizó que Venezuela cuenta con equipos militares de última generación, comprados a Rusia, desplegados en todo el territorio nacional para repeler cualquier intento de agresión por parte de potencias extranjeras.

Duque advirtió el jueves que existe información de organismos de inteligencia de carácter internacional que «dan cuenta de que hay un interés de parte de Nicolás Maduro de adquirir misiles de mediano y largo alcance, a través de Irán».

Además, el mandatario acusó al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, de participar en las negociaciones de los misiles, los cuales aún no habrían llegado a Caracas. (Sputnik)