Columna Poliédrica

Costa Rica tiene todo para ser un gran país, pero hay gente empeñada que no sea así. Tenemos los recursos naturales y los seres humanos para lograr una sociedad que permita una calidad de vida buena para el mayor número de nuestros habitantes. Que la gente tenga sus necesidades básicas satisfechas y que haya oportunidades para que se puedan desarrollar integralmente como seres humanos, debe ser nuestro cometido fundamental.

¿Por qué habrá personas que no quieren que sus compatriotas vivan mejor? Las instituciones que se fundaron en la década del cuarenta del siglo pasado, son las que han dado la cara en esta coyuntura tan difícil; es decir, fueron pensadas y construidas para ayudar a que la sociedad costarricense tenga mejores oportunidades en el ámbito educativo y de la salud. La Cajas Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Universidad de Costa Rica (UCR), son instituciones hermanas que han cumplido con ese cometido.

¿Para qué querrán ciertas personas acumular y acumular dinero? Hay gente que no entiende, ni entenderá, que el dinero es solo un medio y no el fin de la vida. Somos finitos, somos mortales y tener dinero no es suficiente para que una persona se pueda desarrollar integralmente en su paso por este mundo. Hay individuos que no les importa que haya otros seres humanos que no tienen que comer, simplemente, no les interesa, les da igual.

El objetivo de todo costarricense debería ser que sus coterráneos vivan mejor y se desarrollen integralmente como seres humanos. Esa meta, pareciera, está lejos del pensamiento de ciertos grupos de las sociedad tica, esta forma de proceder nos ha llevado a una inequidad de tales características que, lamentablemente, supone un retroceso de más de cincuenta años; dicho en palabras sencillas, solo quien tiene una visión histórica panorámica, alcanza a ver el impacto negativo que han tenido los últimos treinta y cinco años de nuestra historia.

El principal problema que tenemos en la actualidad es el desconocimiento que tiene la mayoría de la gente de identificar a quienes realmente mueven los hilos del poder. La gente reconoce a algunos políticos, pero no son capaces de señalar a los individuos que nos han llevado a esta realidad. El problema no es que haya ricos, el problema es que haya pobres y muchos.

La coyuntura en la que nos encontramos es un punto de inflexión en la historia costarricense. Desgraciadamente, ya lo he dicho en otras columnas, no tengo mucha esperanza en que esos grupos dominantes vayan a ceder en su empeño de obtener mayor poder económico, político e ideológico; se trata de lo que algunos autores han denominado el pesimismo de la razón, es decir, tener claro el actuar de estos grupos en las últimas tres décadas, nos lleva a un pesimismo racional.

Menos se puede esperar de la clase política imperante en este momento. Los políticos que están en la toma de decisiones son, salvo excepciones, unos incompetentes; no tanto porque puedan o no tener muchos estudios, sino porque no tienen claridad y menos sentido común para gobernar.

Nos esperan meses muy difíciles, muy complicados. Ojalá podamos entendernos todos los sectores y sobre todo, tengamos en mente a los que menos tienen, a los que merecen una mejor vida. Espero que no volvamos a cometer el error de los años ochenta, es decir, lo peor que podemos hacer es restar recursos a materias tan sensibles como educación y salud. Los costarricenses más necesitados merecen tener abierta la vía más importante para lograr la movilidad social en cualquier sociedad, la salud y educación pública deben ser vehículos para lograr una mayor equidad en la sociedad costarricense.

Termino con una frase que le escuché a Adolfo Suárez, el Presidente de la transición española, hace algunos años:

“El futuro no está escrito porque solo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra.”

(*) Andi MIrom Filósofo

