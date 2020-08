Presidente de Venezuela advierte de planes de EE.UU. para asesinarlo

Caracas, 23 ago (Prensa Latina) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy que desde Estados Unidos y Colombia se planifican desde hace tiempo acciones para asesinarlo.

Durante su comparecencia este domingo en una entrevista televisiva con el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, el mandatario expuso algunos de los planes preparadas en Washington y Bogota para atentar contra él y altos funcionarios del Gobierno bolivariano.

‘Hay la decisión en el Norte, y en Colombia por parte de la oligarquía, de asesinarme y de asesinar al Alto Mando Político Militar de esta Revolución’, aseveró.

Subrayó que ambas administraciones intentaron en varias ocasiones acabar con su vida con diferentes tácticas, que van desde la utilización de drones como lo que ocurrió el 4 de agosto de 2018 durante un acto en la avenida Bolívar de Caracas, hasta advertencias públicas de funcionarios de la Casa Blanca.

Alertó que las amenazas proferidas desde el país norteño no son un juego y es necesario estar atentos.

‘En toda esta fase he recibido amenazas, han dicho que van a eliminar a Maduro, estas palabras no se deben tomar como un juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero cuando lo digo’, recalcó.

No obstante, señaló, esas acciones me hacen más fuerte, ‘esto me afecta, pero me empuja hacia delante, nunca me voy a rendir, voy a luchar por este pueblo’.

Recordó que desde que asumió la presidencia del país en el año 2013, se enfrenta a innumerables ataques y agresiones con el fin de derrocarlo.

‘No he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo y de la derecha fascista, y siempre me han visto con una sonrisa y con ánimo. No he tenido días malos porque siempre estoy dispuesto a luchar’, subrayó.