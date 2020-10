Embajador de China en Ecuador dice que flota pesquera de su país no realiza pesca ilegal

Quito, 25 ago (Sputnik).- El embajador de China en Ecuador, Chen Guoyou, dijo el lunes que ninguno de los barcos de la flota pesquera de su país ha ingresado en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de las islas Galápagos (oeste) o pescado ilegalmente.

«Los barcos chinos obedecen estrictamente las medidas de conservación y administración de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Las dos organizaciones regionales de administración de pesca han publicado el listado de los barcos pesqueros que se dedican a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y entre las dos listas no hay ningún barco pesquero de nacionalidad china», dijo Chen Guoyou en una comparecencia ante la Asamblea Nacional.

El diplomático resaltó que su gobierno comprende la preocupación de Ecuador por proteger las islas Galápagos, y aseguró que China tiene tolerancia cero para la pesca ilegal.

El embajador reiteró el anuncio hecho por su gobierno en días pasados respecto a que los barcos pesqueros chinos entrarán a una moratoria de pesca entre septiembre y noviembre, anunció que ha sido criticado por activistas y ecologistas en Ecuador pues el período coincide con el retiro de la flota pesquera por las condiciones climáticas de las aguas de Galápagos en esa zona, que no favorecen a la pesca.

Chen Guoyou también reiteró que China aceptó que Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que se encuentran en alta mar y en caso que tuviera indicios de pesca ilegal dijo que informará al Gobierno de China para que sean castigados con severidad.

Respecto a las declaraciones del ministro de Defensa ecuatoriano, Oswaldo Jarrín, que en días pasados dijo que las naves de la flota pesquera habían apagado sus sistemas de localización, el embajador dijo que los barcos saben que deben instalar y utilizar un sistema de localización, así como también deben reportar su ubicación cada hora.

«No hemos encontrado ningún caso de que los barcos chinos hayan apagado su posicionamiento por satélite», sostuvo el embajador.

Añadió que al momento las 350 embarcaciones chinas operan fuera de la Zona Económica Exclusiva, la mayoría pesca calamar y todas cumplen estrictamente con las medidas de cooperación y administración de la organización regional de pesca del Pacífico Sur.

También indicó que a esos barcos no se les permite la captura incidental de tiburones u otras especies marinas protegidas, aunque pescan atún en poca cantidad.

Sin embargo, académicos y científicos ecuatorianos han dicho que las artes de pesca que utiliza la flota para el calamar entre ellas palangre y redes profundas, hace que incidentalmente pesquen otras especies, entre ellas algunas en peligro de extinción. (Sputnik)