Cerró “la Prensa Libre”, ¿Cuál sigue?

De Cal y de Arena

La empresa editora del periódico La Prensa Libre tomó la decisión de cerrar las operaciones de este ya decano del periodismo nacional, a causa de los impactos de la pandemia del covid-19 que hicieron imposible sostenerlo económicamente. Profunda, devastadora y todavía sin atisbos de enmienda, la crisis también económica desatada por este coronavirus ha sido el tiro de gracia para este veterano que acumuló 131 años en las lides de las comunicaciones colectivas.

Los registros acusan la acumulación de una cantidad importante de empresas fallidas, unas grandes, otras medianas, otras pequeñas. La pandemia no se detiene ante nada ni ante nadie, impetuosa, desafiante, imbatible por lo pronto. Mientras la ciencia no ponga la vacuna al alcance de las sociedades –todas las sociedades-, el azote seguirá avanzando por allí por donde le abren paso la imprudencia y la tozudez de quienes no quieran respetar los protocolos de prevención dictados por las autoridades sanitarias.

La Prensa Libre ha tenido que cerrar, vencida por la asfixia de una economía devastada en cuestión de meses pero que mostraba mucho antes signos de paulatina pérdida de vigor y vitalidad, particularmente en lo que respecta a las finanzas públicas y al sostenimiento de una estructura institucional propia de otros tiempos. Muchos actores de nuestra economía han quedado en el camino, de lo que hablan la escalofriante explosión del desempleo, la pérdida de ingresos fiscales y los pagos por servicios públicos. ¿Acaso no también por la caída en los flujos de publicidad inserta en los medios de comunicación social?.

Cabe preguntar, entonces, ¿de las empresas periodísticas, cuántas están atravesando un mar de dificultades por ello, en ese mismo contexto en que ha vivido sus últimos días el decano de la prensa nacional? Basta con repasar las páginas de los diarios escritos para constatar cuán ayunas de publicidad están. Lo mismo en los medios de comunicación formales que se transmiten por radio y por televisión. De poco valen los malabares que se multiplican en un esfuerzo vano por disimular esta realidad. Entonces, ¿cómo van a sobrevivir, cómo preludian el tránsito hacia un futuro sin covid-19 y sin músculo operativo?.

Y ese es el gran peligro para la calidad de la información periodística: la fragilidad de sus finanzas les crea una cierta vulnerabilidad a la hora de desempeñarse con la independencia y la autonomía de voluntad indispensables para cumplir con su principal misión de informar de los hechos con sujeción a la verdad.

Un complicado pulso entre quienes quieren por convicción someterse a las reglas de la deontología de la profesión y quienes quieren ver un momento propicio para dar el zarpazo a la prensa independiente.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista