López Obrador presenta su Segundo Informe de Gobierno (Vídeo)

El presidente de México enviaría su informe escrito al Congreso de la Unión, que este martes, el 1 de septiembre, inicia su nuevo periodo ordinario de sesiones.

«Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, y ahora no tengo la menor duda: la peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos más que en otros, transformar es moralizar», comenzó su discurso y prometió que su gobierno no será recordado por corrupto.

«Ya se acabó la robadera de los de arriba pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial», prosiguió.

López Obrador afirmó que gracias a la política contra la corrupción que lleva a cabo su Gobierno y la austeridad, la administración federal logró ahorrar 560 mil millones de pesos.

«No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor Gobierno. Estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante», subrayó.

Crisis sanitaria por la pandemia

El presidente destacó que tras la pandemia, México saldrá con un mejor sistema de salud, ya que se hicieron esfuerzos para la estrategia de atención y combate al COVID-19.

«La pandemia no es un asunto político sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad», agregó.López Obrador recordó que la ONU aprobó casi por unanimidad una iniciativa mexicana para que los medicamentos y las vacunas tengan carácter no lucrativo. Además informó que México participa en los principales esfuerzos internacionales para desarrollar una vacuna contra el COVID-19, en este contexto destacó el compromiso que hizo el país con la Universidad de Oxford, el laboratorio Astra-Zeneca, la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina.

«Esperamos que ese acuerdo dé resultados desde noviembre y que podamos empezar a aplicar la vacuna a más tardar a principios del año próximo, de manera universal y gratuita.

López Obrador enfatizó que los mexicanos deben cuidar su alimentación y evitar el consumo de comida chatarra «con excesos de azúcares, sales».

«Por nuestra salud, debemos practicar el ejercicio y el deporte para fortalecer nuestro sistema inmune y bajar de peso», subrayó.

Apoyo a las familias mexicanas

El presidente también destacó los apoyos sociales que presta su Gobierno. Así, comentó que 7 de cada 10 familias en México reciben el apoyo del «dinero que es de todos». Al mismo tiempo subrayó que no son «dádivas, es justicia».

«Antes, a los jóvenes se les daba la espalda y se les discriminaba; ahora tienen garantizado el derecho a la educación y al trabajo; ya no son ninis, como despectivamente se les decía; ahora son estudiantes becados o aprendices contratados con salario mínimo para que puedan capacitarse y salir adelante. No dejaremos que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia. No están solos, con ellos estamos construyendo el futuro», comentó.

Internet para todos

Según el mandatario, actualmente se tiene cobertura de la red en 26.789 localidades del país. Prometió que para el 2021 la cobertura de este programa será en todo el territorio nacional.

Educación

«Se canceló la mal llamada reforma educativa», informó. De acuerdo con el presidente, se han atorgado 11 millones de becas para alumnos y alumnas pobres.

«El gobierno colabora en el mantenimiento de las escuelas y ha quedado claro que la educación no es un privilegio sino un derecho de todo el pueblo», resumió.

Remesas

López Obrador agredeció a los mexicanos que mandan remesas. «Ahora que más se les ha necesitado es cuando más han ayudado a sus familiares en México», dijo. De acuerdo con el mandatario, el volumen de remesas ha crecido el 10% en relación con el año pasado y, según las estimaciones, van a llegar a 40.000 millones de dólares a finales de año.

«Con el aumento de las remesas que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos a sus familiares, con los programas de bienestar y los créditos que estamos otorgando a los de abajo, la pandemia no ha desembocado en hambruna ni en escasez de alimentos ni en asaltos y el pueblo de México tiene recursos para su consumo básico», añadió.

Recuperación económica

Según los datos oficiales, la caída económica fue de 10,4%. Sin embargo, el mandatario enfatizó que la crisis económica ha afectado a México menos que a otros países.

«Aún con la debacle, fue menor el daño que nos causó la crisis económica que nos está afectando que lo que se está registrando en otros países, como Italia, Francia, Reino Unido y España», dijo.

Al respecto comentó que mientras casi todos los países acudieron a créditos y elevaron sus deudas en porcentajes elevados, México no ha aplicado esta política.

«Nosotros hemos enfrentado a la pandemia y vamos a salir de la crisis económica sin contratar deuda adicional y sin destinar dinero público a rescates «inmorales», es decir, a quienes no deben ser rescatados», añadió.

El presidente pronosticó que la crisis económica provocada por la pandemia será transitoria y como una V.

Respecto a las relaciones con el sector empresarial, AMLO comentó que «ha sido buena». A pesar de la crisis no se despidieron a los empleados, dijo.

Relaciones con EEUU y otros paises

El mandatario destacó que durante su visita a Estados Unidos, su par Donald Trump demostró que trata con respeto a México. Recordó que el presidente estadounidense elogió el trabajo de los paisanos mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos.

De aucerdo con López Obrador, México mantiene buenas relaciones con los gobiernos de todo el mundo y destacó el trabajo en el Consejo de Seguridad de la ONU.

«En materia de política exterior nos apegamos a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Como es sabido, México fue el país que más votos obtuvo para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU», comentó.

Medio ambiente

El presidente mexicano subrayó que por convicción su Gobierno ha optado por cuidar el medio ambiente «como nunca». Destacó el trabajo que se realiza en el marco de plan de reforestación y sostuvo que no permiten el fracking y ninguna concesión para explotación minera.

«No se permite el uso del maíz transgénico ni el fracking; se cuida el agua, y no hemos entregado ni una sola concesión para la explotación minera. No se puede olvidar que, en el periodo neoliberal, en 30 años, de 1988 hasta noviembre de 2018, las cinco administraciones pasadas otorgaron concesiones por 118 millones de hectáreas para la explotación minera, el equivalente al 60 por ciento del territorio nacional. Ese entreguismo devastador ya se acabó», declaró.