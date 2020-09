La Tarde (Cuento)

“Todo nuestro mal proviene de nuestra incapacidad para estar solos”, La Bruyere.

Las tardes la entristecían, siempre había sido así, desde chiquilla hasta donde podía recordar, las tardes la hacían sentir un dolor como de que el mundo se le iba para siempre, quisiera alargarlas; quisiera hacerlas eternas para que el mundo tan real no se le volviera a ir, que la noche con sus sombras irreales, no llegara jamás.

Esos ojos con una tristeza eterna, que hacían perder al sol su brillo, estaban asustados; hoy era lunes, hacía calor, ese calor pegajoso de la tarde que antecede a un temblor de tierra, ese calor que todos sienten como un presagio de algo malo y era la tarde, eso la hacia sentir que esa especie de clarividencia que la poseía por días, se acentuara aún más, dándole un mal presentimiento que le erizaba la piel a pesar de lo pegajoso del calor de la tarde.

La luz que se filtra por la ventana de la calle, los ruidosos motores de los carros que huyen de la ciudad cansada por el sol y por la tarde, todo este mundo que no acaba de entender, que la hace sentir como un juguete en manos de un dios aficionado a las bromas cósmicas. Que larga está pasando, si es que pasa, la tarde, muy dolorosamente lenta y pegajosamente larga, que tedio, ¿pero es que acaso nacemos para nunca ser felices?, ¿somos minúsculas criaturas en manos de unos charlatanes dioses de ningún lado, que se divierten con nosotros, mientras continúan creando el universo inacabable?, ¿está la vida hecha para vivirla obligatoriamente?, ¿no podremos escoger no ser?, ¿será un destino irremediablemente irreal?, ¿pediremos en alguna forma no consiente vivir antes de estar vivos?, siguió sudando el temor de la tarde, hasta que se la tragó la noche con su boca de lobo hambriento.

Una noche más, solo eso, una noche más; caminaba y pensaba, pensaba y caminaba, se sentía sin ganas de estar viva, se mataría un día de estos, seguro que si, ya estaba bueno de estar soportando la existencia, sería como bajarse de un autobús, bajarse del mundo por medio del suicido. Había pensado en el suicidio muchas veces, y no se había matado por simple curiosidad de quien espera que le cuenten algo importante, así creía que alguien le diría para que estaba viva, toda su familia muerta en un accidente de aviación en el bajo de la hondura, solo ella quedó de siete que eran, sus padres y cuatro hermanas, solamente ella viva, para qué, no podía en noches como esta cuando sufría la tarde en el cuerpo, dejar de preguntarse por qué ella viva.

No lo sabrás mientras vivas, le respondió la boca oscuramente fea de la noche, que se la iba tragando a cada paso, pasaban a su lado señores que le decían lo que opinaban de su anatomía desdibujada por la oscuridad, y algún que otro niño, hijos de la calle le pedían plata, ella ignoraba a todos por igual, al fin y al cabo la noche servía para esconderse de la gente, así como si no existiese, siguió por la avenida segunda hasta la catedral. Ahí logró escuchar los cánticos de la iglesia, que salía en tropel a convencer a los transeúntes de que era pecado pecar, que mejor era no pecar pues así no se era pecador. Se quedó escuchando largo rato el sonido del órgano, era como aquella tarde en que enterraron a su familia, seis féretros juntos, se fue la plata que había en la caja de seguridad de su padre, junto a unas alhajas de la madre, para oír cantar a tantos, y aún así no pudo llorar, jamás había podido llorar, era como si hubiera nacido sin esa capacidad humana, y eso le dolía más, esa tarde supo por qué las tardes le dolían desde siempre, estaba ahí en su corazón escrito que la tarde era cruel, que después de la tarde viene la larga noche con su boca de lobo y se traga todo lo que respira y hasta lo que está muerto. Siguió oyendo la música, y recordando la noche primera que pasó sola en la casa, solo con el recuerdo de sus muertos, y recordó un libro que le dio una tía: “No te mueras con tus muertos”, que título más estúpido. Esa noche quiso que los muertos salieran por todos los rincones de la casa, así estaría menos sola, pero seguro los muertos no quieren venir a donde están los vivos, porque ninguno llegó, y eso que la querían tanto, creyó que no habían venido por envidia, porque ella estaba viva y ellos no; pero al cabo de muchas noches se dio cuenta de que no era la envidia, era la falta de cuerpo en que transportarse lo que hacía que los muertos no llegaran donde están los vivos.

Se subió al bus, era mejor irse a la casa a sentir el dolor de estar viva en su casa y no en la calle, donde siempre se está solo y se está muerto a los ojos del mundo. Recordó aquella idea tan curiosa de Emmanuel Swedenborg: los muertos siguen vivos mucho tiempo después de muertos, hacen vida normal, comen duermen, se bañan, hablan con la familia, salen a la calle y hablan a la gente, un día empiezan a notar que ya no se les presta atención, que nadie les da importancia y un día de tantos ya nadie los determina, ahí está uno muerto, cuando es totalmente ignorado por todo mundo. Era muy curiosa esa idea de muerte de Swedenborg, había que tenerla en cuenta, quizá un día la comprobaría.

Llegó a su casa y no quiso cenar, se quitó la ropa y se tiró en la cama como un muñeco de trapo, se durmió deliciosamente hasta el amanecer, cuando la desaparición de las tinieblas le hicieron doler los ojos.

La mañana se iba muy rápido, dando lugar a la tarde, esa era una mala división del tiempo, sería mejor que la tarde estuviera antes de la mañana, y luego en lugar de anochecer amaneciera, y después anocheciera, sería menos tedioso; sería mas largas y claras las tardes y además mas frescas. Pasaba la mañana haciendo su trabajo normalmente, almorzaba tranquila, seguía con su trabajo, hasta que llegaba la tarde, la misma larga y fea tarde, alargando las garras para querer estrangularla y no dejarla entrar en las entrañas mismas de la noche.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.

Pareciera que la tarde quería ser su dueña, que no quería que la noche la devorara, ni que la mañana la hiciera más feliz que lo poco que dura una mañana, otra vez esta tarde dolorosamente larga, dolorosamente lenta, con el olor a calle herida por las llantas de los carros y los zapatos de la gente, los gritos de vendedores, y las miradas ansiosas de los que huyen de la ciudad que es insensible, por eso huyen de ella, para no ser destrozados. La tarde, esa roca de Sísifo, que le dolía tanto, siempre ahí para torturarla, nunca se esperaba a llegar, era puntual en su cita diaria, solo para hacerla sentir lo pesado de la vida, esa vida que le pesaba tanto.

Las sombras empezaron a desplazar a la luz, se movían hacia las esquinas, como jugando quedó en cámara lenta, una seguía a las demás y aquí si las alcanzaba fácilmente, al llegar de las fauces de la noche, cuando hay un espacio de media hora entre la tarde y la noche, en que una le roba a la otra su personalidad, mas bien juegan un juego a ver quién gana, claro que ganará la noche, ella siempre gana, siempre y es lo que le puede echar en cara a la tarde que se deja ganar por la noche, que ella es también perdedora como todos somos en uno u otro sentido.

Otra vez la calle, la iglesia, los cantos, los fieles, las putas, los viejos, los travestis, los carros, la tarde y al ver hacia el oeste para seguir retando a la tarde sintió un dolor fuerte en la espalda y la cabeza, se vio rodeada de gentes, que le decían que se estaba muriendo, que ya se moría, y ella seguía viendo a la tarde, seguía sufriendo la tarde, como le dolía la tarde, que lenta era la tarde, le faltaba el aire, y sentía que estaba cambiando de cuerpo, que ella no era ella, que se iba alejando abrazada con la tarde, mientras al gentío se lo tragaba la noche.