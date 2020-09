Fase de reapertura controlada mantiene cierre de actividades masivas

San José, 9 Sep (Elpaís.cr).- Este miércoles 9 de septiembre inicia la fase de reapertura controlada en todo el país, por lo que las autoridades recuerdan la importancia a los ciudadanos de cuidarse y seguir el cumplimiento de los protocolos dentro de los establecimientos.

Así lo indicaron el ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alexander Solís, en conferencia de prensa.

Establecimientos

El Ministerio de Salud informó a la Conferencia Episcopal de Costa Rica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense la tarde de este martes que, ante la solicitud de aumentar el aforo de los centros de culto, se les permitirá un máximo de aforo de 125 personas y un límite de 10 personas como equipo de apoyo de las labores.

Los establecimientos que cuenten con permiso sanitario de funcionamiento que atienden al público podrán funcionar en un horario de lunes a viernes desde las 5:00 am y hasta las 10:00 pm, y de sábados a domingos desde las 5:00 am y hasta las 8:00 pm, respetando el cincuenta por ciento (50%) de su capacidad máxima de aforo.

Por otro lado, hay establecimientos con aforo diferenciado tales como:

Modalidad de autoservicio al público , entiéndase la misma como el retiro de productos permaneciendo dentro del vehículo.

, entiéndase la misma como el retiro de productos permaneciendo dentro del vehículo. Modalidad de retiro de comida en establecimiento para llevar.

en establecimiento para llevar. Cines y teatros con utilización obligatoria de mascarilla o careta, con medidas de separación de asientos de mínimo 1.8 metros, respetando las burbujas sociales y con boletería o reserva electrónica.

con utilización obligatoria de mascarilla o careta, con medidas de separación de asientos de mínimo 1.8 metros, respetando las burbujas sociales y con boletería o reserva electrónica.

Las salas de eventos para actividades empresariales o académicas podrán funcionar con un máximo 75 personas y el resto de salones de eventos para actividades como baby showers y bodas, podrán funcionar con un máximo 30 personas.

para actividades empresariales o académicas podrán funcionar con un máximo 75 personas y el resto de salones de eventos para actividades como baby showers y bodas, podrán funcionar con un máximo 30 personas. Entre otros.

A partir de este miércoles 9 de septiembre será obligatorio el uso de mascarilla en todo el país cuando se requiera acceder a los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento.

De igual forma, se indica que el uso de la careta o protector facial podrá usarse como complemento a la utilización obligatoria de la mascarilla como equipo de protección personal.

Y por último, se mantiene el cierre de actividades de muy alto riesgo, como eventos de concentración masiva, bares, casinos, balnearios, entre otros.

Restricción vehicular sanitaria para todo el país

La restricción vehicular unificada se mantendrá en todo el país, de lunes a viernes de a 5:00 am a 10:00 pm, y sábado y domingo de 5:00 am a 8:00 pm. Salvo la lista de excepciones, no circulan:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Sábado: 0, 2, 4, 6 y 8 (pares)

Domingo: 1, 3, 5, 7 y 9 (impares)