Grupos indígenas llegan a Ciudad de México para ver a López Obrador

México, 11 sep (Prensa Latina) Una caravana nacional que partió de Acapulco, Guerrero, con 200 integrantes del Concejo Indígena y Popular Emiliano Zapata, llegó hoy a Ciudad de México con la esperanza de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Líderes del consejo declararon que buscan una mesa de trabajo con el mandatario para demandar que la administración federal atienda necesidades prioritarias pendientes desde hace años.

Entre sus demandas destacaron que les brinden servicios de salud y educación, envíen maestros a zonas rurales de Guerrero y Chiapas, desarticular los grupos paramilitares, desarrollar programas de alimentación y pavimentación de caminos, reducir las tarifas de energía eléctrica y terminar con la inseguridad.

Los activistas, provenientes de las regiones de la Montaña Baja, Costa Chica y Grande de Guerrero, dieron lectura a un pronunciamiento de apoyo a comunidades étnicas de Chiapas, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a los pueblos zapatistas, entre otros organismos.

Venimos aquí para que los turistas, los medios de comunicación y el pueblo de México nos vean, porque mientras estamos muriéndonos de desnutrición en nuestros pueblos, nadie se asoma, allá nadie nos va a ver, indicaron en su documento.

Señala que muchos de ellos votaron porque creímos en un cambio, pero ya son dos años de gobierno de López Obrador y a nuestros pueblos no llega ninguna transformación ni nada.

Denunciaron que la pobreza lentamente los va asesinando por desnutrición; son cientos de niños y niñas que sólo comen frijoles, tortillas y chile todos los días de su vida; no hay verduras, no hay frutas. Aquí no se conoce más que en los libros lo que es una dieta balanceada.

Aseguraron que en sus pueblos los médicos llegan cada mes, y sólo uno o dos cuando mucho para atender a cientos de personas desnutridas o con enfermedades crónicas, y sabemos que no es culpa de los médicos, que cuentan con muy pocos recursos.

Afirmaron que si deciden liberarse ellos mismos de los criminales y enfrentarlos porque el gobierno no hizo su trabajo, entonces también se les ataca lo que demuestra que la guerra de exterminio contra los pueblos originarios no ha concluido.

El gobierno de López Obrador ejecuta programas de desarrollo de bienestar social y otorga pensiones y becas a los indígenas, pero al parecer es insuficiente para solucionar los graves problemas y carencias de las comunidades indígenas, según expresan.