El replanteamiento del Estado

Ante la gran calamidad que ha enseñado la Pandemia, este país debe reinventarse, buscando el bien de todos. Somos un país caro, donde las diferencias salariales en los últimos veinte años han mostrado en estos meses, una realidad cruda.

Hace algunos años, cuando se empezó con el sanbenito de salario único, no se le pudo vender la idea a los trabajadores que ingresaban a dicho perfil: “¿ganar trescientos mil si mi compañera de escritorio gana dos millones y no tiene bachillerato?, no mejor me voy a vender queques”. De hecho le fue mucho mejor, ha tenido éxito y ella es su propio jefe. Esta historia me la contó la propia ex secretaria.

Costa Rica se fue llenando de fueros y privilegios especiales, que hicieron creer que era un país rico. Ya jamás alcanzó el dinero recaudado por el estado, los gastos fueron onerosos, no hubo paz y la ola pandémica dejó al descubierto la enfermiza realidad del país.

Tenemos que comenzar con explicaciones básicas, muchos no leen y por esa razón sus opiniones son tan erradas. Costa Rica tuvo en el pasado como consigna económica la adquisición de “divisas extranjeras” vía café. El productor mediano y pequeño, no pudiendo “beneficiar su propio café”, tenía que entregarlo a los grandes beneficiadores, que a su vez lo exportaban a Europa principalmente. Es decir las grandes ganancias eran de los peces gordos, el país recibía dólares y entregaba a los exportadores colones, que eran el medio de pago a los productores. Ellos en permanente desventaja, empezaron grandes cooperativas que compraban beneficios y de esa manera mejoraba el balance, luego los grandes exportadores buscaron otra alternativa.

Ahora vamos al otro rubro el banano, era esencial en nuestra economía, pero no tanto como el café, porque las grandes compañías bananeras sólo daban trabajo y sus empleados tenían que gastarse su sueldo en sus comisariatos: el pulpo, le llamaban los trabajadores a la compañía bananera, que únicamente atrasó cuarenta años a la zona sur del país y produjo una provincia de Limón tradicionalmente empobrecida.

Producir banano a bajo costo, en tierras prestadas y sin mucho gasto en mano de obra, fue lo que motivó a la Bananera a promover golpes de estado en este explotado istmo: desde Guatemala hasta Costa Rica, Panamá es una cosa diferente que después mencionaré, en realidad el “Superintendente de la Bananera” era más importante que cualquier ministro y a veces que el Presidente de la República.

Después a raíz de una huelga con inmensas dudas, abandonaría el país porque era más apetitoso África y el Sudeste asiático, se marcharon y dejaron una estela de subdesarrollo en toda la región, que aún hoy estamos lejos de superar. Aunque con el café el asunto fue diferente. Su cambio de estrategia a raíz de su consumo “snobista” que llevó a una producción de café mucho más apetitoso y con menos extensiones de tierra, aparecieron los pequeños productores de café verdaderamente caro, que han dado nombre a nuestra calidad cafetalera.

Esto por supuesto golpearía a los grandes exportadores, a las medianas y pequeños productores mucho más pues dependían totalmente de ese cultivo. Los grandes productores eran financiados por la banca estatal. Es comprensible que la importancia del dólar que ingresaban ellos, les diera asiento en primera fila entre los empresarios. Uno de los mayores críticos del monocultivo del café, fue Pepe Figueres, que sabía muy bien cuál era el asunto de fondo.

Después de los años setenta, Costa Rica empezó a importar mano de obra nicaragüense y estos fueron quienes elevaron el piso laboral del costarricense promedio, floreció el bachillerato por madurez y los colegios nocturnos, después proliferarían las universidades privadas y luego vendrían los institutos de educación parauniversitaria. Los ex reyes del café, se trasformaron en empresarios hoteleros, con apoyo de la banca estatal. Muchos de estos repatriaron capitales desde los bancos suizos y de Miami, los de Panamá, los de Bahamas y otros, comenzó la batalla por la apertura de la banca mixta, que abriría las puertas a una banca privada mientras la banca estatal seguía creciendo, ya no había problema de la coexistencia de ambas.

Estábamos totalmente inmersos en el neoliberalismo, lo que provocaría un cambio aparente de condiciones de grandes segmentos de la población, que inicialmente aparentaban progreso de todos. La burocracia estatal no solo creció, no, además se volvió muy cara, era parte del juego de poder de los dos partidos mayoritarios. Cuando estos ya llenas las bases no podían dar más, no teniendo nada que ofrecer a sus seguidores, emergió el PAC que fue en realidad la mayor treta política de todos los tiempos, reclutando seguidores entre los jóvenes sin futuro, creando plazas laborales a diestra y siniestra, hemos en dos gobiernos, arruinado totalmente las finanzas públicas, que con la Pandemia, y ante todo “el manejo de la pandemia”, han quebrado el país por los próximos quince años. Me decía una amiga, que se fue al PAC desde el PLN, pienso que hay algún problema en su odio visceral, que necesitamos un gran diálogo nacional, le dije que claro, pero ninguno de los dos principales partidos menos minoritarios negociarían con un gobierno derrotado, menos a escaso año y medio de las elecciones. Ahora que salieron de las cuevas algunos dinosaurios, buscando sentarse sobre el mal de todos.

Desde Minor Cooper Keith hasta Tedros. Nuestro sufrimiento como República empezó con Minor y termina con Tedros

La resurrección de Lázaro no podría ser un accidente, no, tiene que haber una revolución cultural, no al estilo Mao, no, una revolución de la inteligencia. A partir del año doscientos de nuestra independencia, estamos arruinados como Nación, o nos levantamos todos o crearemos un estado fallido. Quienes han dirigido el país en los últimos veinticinco años, no tienen ningún derecho a continuar destruyéndolo, el pueblo debe apartarlos de la vida pública para poder hacer algo nuevo, caso contrario estaremos sembrando la semilla del nuevo fracaso. No tropecemos de nuevo con la misma piedra. ¿Qué clase de país queremos? Esta pregunta necesita una respuesta válida de cada ciudadano. Nuestro estado dejó de ser un estado de derecho para convertirse en un estado de leyes y códigos al garete, a la sombra de la Sala IV (a la sombra de las muchachas en flor, M. Proust dixit), donde una Asamblea Legislativa es manejada desde afuera por cuatro gatos, no legisla porque legalmente está inhibida, esta libertad se ve coartada por una constitución vieja y obsoleta. Ningún presidente quiso apadrinarla, tuvo temor de perder diez y ocho meses de su poder, entonces la idea fue desechada. Se pudo hacer la constituyente y hasta que estuviese terminada y aprobada, echarla a andar: una asamblea constituyente paralela.

Nuestro desempeño como estado, está restringido por una burocracia carísima e inútil, que promueve la corrupción ad nauseam. Tenemos un mega estado que funciona como un enano. Somos en realidad una verdadera paradoja. No podríamos soñar con algo mejor para las generaciones futuras, a menos que cambiemos totalmente el estado de todas las cosas, reducir el gigantismo estatal y emprender vuelo como el águila que querríamos ser.

Tenemos que cambiar algunos puntos del aparato político, si queremos que las cosas funcionen. Plantear un régimen parlamentario, con un Presidente y un Primer Ministro, que pueda removérsele del puesto por inútil (esto lo hemos sentido últimamente y la inutilidad se perpetúa por inercia), senadores (diputados) electos por voto directo, así les podríamos pedir cuentas. Diputados, que podrían ser los ochenta y dos alcaldes, que se reúnan dos veces por semana, de esa manera representarían verdaderamente al Cantón que los elija. Disminuir la burocracia de los ministerios y de las autónomas que se queden, después de una purga que limpie la casa.

Eliminar las instituciones repetitivas y vender todas aquellas que ya no sean necesarias, refundir algunas.

Por ejemplo, la CCSS podría adquirir la venta de seguros de salud y seguro obligatorio, para refinanciar su régimen de Enfermedad y Maternidad. Tomar la parte del INS que no venda seguros de salud, para fortalecer el régimen de IVM.

Unificar todos los regímenes de pensión, salvo los sistemas totalmente privados, bajo el alero de la ley constitutiva del régimen de IVM.

Respetar la autonomía universitaria como tal: libertad de cátedra, no libertad para manejar los salarios antojadizamente (si todos financiamos esos presupuestos).

Vender el ICE infotelecomunicaciones, un verdadero conflicto de intereses donde no sabemos hasta donde llega la administración de bienes (no olvidar al Lobo y su caperucita). Fortalecer el ICE como productor de energía y protector de energías responsables ecológicamente sustentables.

Vender Fanal, RECOPE, unificar el IMAS y la JPS, cerrar JAPDEVA, y otros elefantes blancos.

Creación de obra pública por contratación con empresas privadas, que se auto paguen y vigiladas por una junta mixta. Aquí caben perfectamente el Tren Metropolitano y el Canal Seco, además de la explotación racional del subsuelo.

En realidad hemos de renovarnos o seremos una caricatura de país.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico