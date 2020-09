Estadounidense Noam Chomsky llama a superar la plaga neoliberal (Vídeo)

Buenos Aires, 12 sep (Prensa Latina) El destacado filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky aboga hoy por superar tres barreras principales en medio de tanta urgencia en el mundo: la lógica capitalista, la plaga neoliberal y el liderazgo malévolo.

En una amplia entrevista exclusiva con la directora de la agencia Télam, Bernarda Llorente, el académico habló sobre las venideras elecciones en su país en medio de un contexto actual muy complejo y las consideró como las más importantes en la historia de la humanidad.

Abordado sobre cómo revertir la difícil situación en medio de tantas urgencias, Chomsky consideró que se puede lograr, pero hay que superar para ello barreras serias como lo es la plaga neoliberal.

Las otras crisis, el calentamiento global, guerra nuclear, deterioro de la democracia, sabemos cómo afrontarlas y es imprescindible hacerlo. No queda mucho tiempo, dijo.

De cara a las elecciones del 3 de noviembre en su país, el intelectual señaló que son probablemente las más importantes que ocurran no sólo en la historia de Estados Unidos sino también en la de la humanidad, por una razón que no se discute y que es en sí misma asombrosa.

‘Es la pregunta más importante que hoy enfrenta la humanidad y, de no responderse pronto, podría significar el fin de la vida humana organizada en la tierra. Se trata de la catástrofe medioambiental que se avecina. No está lejos, no se puede retrasar y debemos decidir si la vamos a enfrentar. Este es el tema principal que está en juego en la elección’, advirtió.

Por otro lado, señaló que el presidente Donald Trump y el partido que lo representa han dejado muy claro que quieren acelerar la carrera hacia el desastre. Quizás, dijo, sea una señal de que la especie humana es simplemente inviable, si no puedes lidiar con un problema como este.

Para Chomsky, la segunda cuestión crucial es la creciente amenaza de guerra nuclear. Es muy alta, mayor que durante la Guerra Fría según los principales expertos en el tema, y sigue elevándose considerablemente. Tenemos que preguntarnos en qué tipo de sociedad vivimos. Qué clase de especie somos si no estamos dispuestos a parar esto, acotó.

A una pregunta sobre el significado de estos años de presidencia de Trump para la democracia estadounidense, el autor responde sin tapujos al señalar que hoy la supervivencia de la democracia está en juego. La democracia no se basa solo en reglas y leyes. Se basa en la buena fe y la confianza, expresó.

El Poder Ejecutivo, agregó, ha sido casi totalmente depurado de cualquier voz crítica o incluso independiente. Quienes quedan son sólo aduladores, como Mike Pompeo o Mike Pence. Constitucionalmente, los nombramientos realizados por el presidente deben ser ratificados por el Congreso, por el Senado. No está sucediendo. Ni siquiera los envía para su confirmación.

‘Simplemente los nombra en un puesto temporal. Trump ha creado en Washington un pantano de corrupción. Es como una especie de dictador de pacotilla’, manifestó.