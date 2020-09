¿Qué habrá hecho don Rodolfo Méndez para que la construcción de obra pública esté funcionando?

Columna Poliédrica

El gobierno de Carlos Alvarado lo he criticado, fundamentalmente, por la política económica que ha venido desarrollando. Realmente ha sido una decepción ya que, la mayoría de la gente que votó por este muchacho, lo menos que pensaron es que iba adoptar decisiones más de derecha que los partidos tradicionales que habían gobernado en los últimos treinta y cinco años.

Ahora bien, ha llamado la atención en grado sumo el desempeño que ha tenido el Ministro de Obras Públicas y Transportes. El Ministro Méndez Mata ha hecho, en poco tiempo, una serie de obras que estaban postergadas y ha demostrado que se podía avanzar en esta materia; se trata de una gestión que ha recibido elogios de propios y extraños, se ha reconocido la eficacia con que ha acometido su mandado, principalmente, en lo que a obra pública se refiere.

¿Por qué Rodolfo Méndez Mata ha logrado hacer obra pública prioritaria y otros ministros de administraciones anteriores no lo hicieron? La respuesta más sencilla podría estar en la experiencia que tiene don Rodolfo en el sector y en la gestión de gobierno; es decir, no le pueden meter diez con hueco y se ha rodeado de personas que conocen el ministerio y las dependencias que giran a su alrededor de la A a la Z.

El anterior planteamiento implica concluir que los ministros anteriores al Ministro Méndez Mata han sido, perdón por la expresión, un montón de inútiles. No estamos planteando que no hicieran nada, lo que estamos diciendo es que no tuvieron la competencia para gestionar y ejecutar la cantidad de obra pública que viene desarrollando el actual Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Llama la atención la cantidad de recursos económicos que se están invirtiendo en el desarrollo de la obra pública. Se ha indicado que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha prestado el dinero para muchas de las obras que se han hecho, por ejemplo, en la ruta de circunvalación; no obstante, tanta eficiencia y eficacia llama la atención y es digna de observarlas, sea para imitarlas o sea para estar atento ante posibles situaciones que podrían no estar bien.

En esta columna no se pretende poner en tela de duda la gestión del Ministro Méndez Mata. Uno quisiera que el MOPT hubiese trabajado como lo está haciendo en las últimas administraciones, se trata de los mismos órganos que han existido desde la reforma que creó, por ejemplo, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI); empero, los órganos que antes eran objeto de crítica permanente por su ineficiencia e ineficacia, en la actualidad, hasta han sido ponderados positivamente.

No me cabe duda que la derecha costarricense está muy contenta con la gestión de don Rodolfo. Los grupos empresariales han reconocido la labor de Méndez Mata y ello se ha visto reflejado en la veneración que le han brindado, no de ahora, porque ya se la habían brindado en su paso por los gobiernos socialcristianos. En cualquier caso, para la derecha costarricense el color político no importa, a ellos lo único que les interesa es que se hagan las obras que benefician sus actividades empresariales.

Pero en honor a la verdad, a la izquierda tampoco le disgusta la gestión del Ministro octogenario. Nadie en sus cinco sentidos estaría en desacuerdo con las obras que se vienen haciendo, el problema será si aparece alguna situación contraria a la ley y aún así, dependerá si aquello sale a la luz. Esperemos que no sea así y que el señor Méndez Mata pueda concluir su legado como ingeniero civil con la probidad que, pareciera, ha tenido durante su paso por la función pública.

¡Tiempo al tiempo !

(*) Andi Mirom es Filósofo

