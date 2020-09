Estudian en Panamá posibles casos de reinfección por Covid-19

Panamá, 14 sep (Prensa Latina) El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó hoy la detección de tres posibles reinfecciones por Covid-19 en diferentes provincias de Panamá, en medio del levantamiento de casi la totalidad de las restricciones.

En declaraciones a la prensa explicó que los casos están bajo investigación en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, donde se verificará la veracidad de la prueba en la que los pacientes son declarados positivos y después una que diga lo contrario.

Esto significa que realmente no tiene el virus o posiblemente esté en niveles tan bajos que no fue detectado por la prueba, algo que puede suceder; por eso en estos momentos no se puede afirmar que estamos ante la presencia de una reinfección o reactivación, explicó.

La semana pasada el espacio televisivo TVN Noticias tuvo acceso al diagnóstico de una paciente, actualmente ingresada en un hotel hospital, que su primera infección por Covid-19 fue en abril, un mes después fue registrada como recuperada, tras la realización de dos pruebas, y el 12 de septiembre volvió a dar positiva a la enfermedad.

‘Ya a nivel mundial se han detectado algunos casos en donde personas que sufrieron covid-19, nuevamente se han infectado, entonces, es bueno que tengamos claro que aquel que se infectó de covid, puede reinfectarse’, precisó Sucre luego de ser cuestionado sobre el tema.

Aunque los expertos aseguran que ‘la reinfección no es sorprendente’, es probable que sea ‘poco común’ y se necesitan estudios más amplios para comprender por qué puede suceder esto.

Durante un recorrido por la estación del Metro de la 5 de Mayo, Sucre destacó que el levantamiento de medidas restrictivas de movilidad son un avance importante en la ruta hacia la nueva normalidad, pero no se debe bajar la guardia frente a la enfermedad porque la pandemia no ha terminado.

El titular no descartó un rebrote, pero ‘para que el levantamiento de medidas restrictivas no provoquen un repunte que golpee fuertemente al sistema de salud panameño, depende del comportamiento de la población, el cumplimiento de las normas y que sepan aprovechar el avance’.

En ese sentido, instó a la población a cooperar con el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la actual etapa de combate contra la pandemia.

Según las autoridades, el plan de reapertura económica, establecido de forma escalonada hasta el 12 de octubre, solo será posible siempre y cuando el margen de fallecidos se mantenga por debajo del tres por ciento, la disponibilidad de camas en las salas de los hospitales en 20 por ciento y las de cuidados intensivos en 15 por ciento.

Hasta ayer, la cifra de contagios por Covid-19 en Panamá superaba los 101 mil casos positivos y la de muertos era de dos mil 166 para una tasa de letalidad de 2,13 por ciento.