¿Independencia? Cuéntame otro chiste

A diciembre de 2019 la deuda externa de Costa Rica sumaba ₡4.635.918,86 millones, reportado así por el Ministerio de Hacienda. Este garrote se multiplicó en un 352, 27 % en tan solo una década.

Los bebés de esta generación nacieron prendados, ofrecidos en sacrificio al dios capital y tendrán menos bienestar.

Don Elian Villegas (ministro de Hacienda) acaba de decir que para el 2021 la deuda pública llegará al 80% del producto interno bruto. La Contralora General declaró ante los diputados que el 2020 terminará en un 70%.

Pero que dramático: tan solo el año pasado nuestra deuda externa representó el 58,5% del PIB. Sin duda, vamos de fondillo o al “fondillote”.

El ministro Villegas dice algo cierto: “La diferencia es que estamos en una pandemia; la economía se hizo más pequeña y el gasto no lo podemos hacer igual de pequeño (…)” Por otra parte, el dueño de nuestro destino financiero es el FMI, órgano compuesto por 184 países, entre ellos los del G7 que hacen y deshacen, y que son los verdaderos “mandamases”.

De feria, como si fuera poco, estamos a la merced de las más importantes y draconianas calificadoras de riesgo: Moody ‘s, Standard & Poor’s y Fitch. Costa Rica fue castigada y enviada hace poco a uno de los peores puestos en América Latina. Otro látigo, por no tener orden en nuestra propia esclavitud.

Don Rodrigo Chavez, exministro de Hacienda, señaló que por evasión-elusión fiscal el país deja de percibir anualmente 3 mil 800 millones de dólares. Este robo podría ser aún mayor. Bueno, ante este panorama que pinta como de callejón sin salida no queda más remedio que sacar los rifles del armario: perseguir, desmantelar y hacer tributar a los carteles EVACOL (evasión-elusión fiscal, y lavado de capitales), porque de verdad, sin ser hiperbólico le hacen mucho más daño al país que los carteles de la droga y puede ser que hasta combinen tareas: la interseccionalidad del crimen organizado y financiero.

Los capos EVAPOL son hampones de lujo que ponen en jaque la paz del país y que siguen extiendo la corrupción para lograr sus propósitos. A toda hora lavan capitales mal habidos. El Estado debe perseguirlos y desnudarlos ante la ciudadanía.

No es gravando más al pobre, a los empleados públicos y a los pensionados, ni privatizando al ICE y a la Caja, ni denigrando financieramente a las universidades públicas y a ministerios tan importantes como el de Cultura que saldremos airosos; lo eficaz es terminar con la mafia que tiene contra la pared a la nación, la que roba con sus ilícitos esquemas de evasión, la que secuestra mucho del sueño y de la paz de las mayorías; la que compra abogados, jueces, policías, BANQUEROS, diputados y hasta ministros.

En poco tiempo se definirá la memoria que en la historia deje el presidente Alvarado: la de cobarde o valiente, la de atormentado o visionario. No me digan “feliz día de la independencia”, porque todavía no somos libres ni soberanos, ni independientes, ni los arquitectos de nuestro propio destino. Solo nos queda denunciar, luchar y demostrar que aún hay músculo para crear la nueva matria.

(*) Allen Pérez es Abogado