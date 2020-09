Costa Rica traslada a Sánchez su satisfacción por la iniciativa contra la COVID-19 en América Latina y Caribe

Madrid/San José, 21 Sep. (EUROPA PRESS/EP) – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes a su homólogo de Costa Rica, Carlos Alvarado, en un encuentro virtual en que se ha destacado el papel de la iniciativa ‘Juntos por una repuesta para América Latina y el Caribe ante la COVID-19’ impulsada por España.

Sánchez ha mantenido un encuentro por videoconferencia con Alvarado en el marco de la 75 Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra estos días y en virtud del papel muy activo que ambos desempeñan en los foros internacionales en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Durante la conversación, el presidente de Costa Rica ha puesto en valor la iniciativa ‘Juntos por una repuesta para América Latina y el Caribe ante la covid-19’ destinada a mejorar el acceso a financiación de países de renta media y particularmente de los de este ámbito territorial.

Costa Rica fue uno de los participantes en la cumbre virtual del pasado 24 de junio para dar luz verde a esta iniciativa y el presidente Alvarado ha aprovechado esta cita para mostrar su satisfacción con la misma, puesto que va en línea con el llamamiento que lanzó a las Instituciones Financieras Internacionales para la implementación de medidas «excepcionales e históricas» que permitan hacer frente a la pandemia.

Tanto España como Costa Rica comparten asimismo su compromiso en la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según ha informado Moncloa.

Durante le encuentro, el presidente español también ha aprovechado para felicitar a Alvarado por la próxima adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En San José

Entre tanto, en San José se destacó que Costa Rica ha intensificado la agenda política y de diálogo con España y Austria para encontrar soluciones sanitarias y económicas a la crisis por el COVID-19, así como para reforzar la agenda ambiental y de lucha contra el cambio climático que el país lidera internacionalmente.

El gobernante costarricense sostuvo también un encuentro virtual con el Jefe de Estado de Austria, Alexander Van der Bellen.

En ambas reuniones bilaterales Alvarado destacó nuestro papel en esta Asamblea General y, particularmente, el liderazgo costarricense en 3 iniciativas que buscan dar soluciones globales a retos que afectan a la calidad de vida de las personas, invitando a ambos gobernantes a sumarse a estas iniciativas.

Específicamente, se trata de la propuesta del Fund to Alleviate COVID-19 Economics (FACE), el cual busca financiamiento extraordinario y favorable a los países en desarrollo; el Repositorio de Acceso a la Tecnología contra el COVID-19 (C-TAP), para asegurar el acceso equitativo a productos que permitirán salvar vidas; y la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas (High Ambition Coalition for Nature and People), liderada por Costa Rica, que busca proteger el 30% de los ecosistemas marinos y terrestres del planeta para el 2030.

Alvarado y Van der Bellen aprovecharon la reunión para conversar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en sus respectivos países.

De igual forma, el mandatario destacó la participación costarricense con el Gobierno de Austria en una serie de intercambios en temas de ciencia e innovación, prácticas sanitarias, economía y turismo, que han fortalecido nuestras relaciones bilaterales y al aprendizaje mutuo.

Por otro lado, Casa Presidencial informó que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo referencia a cómo otros países pueden aprender de Costa Rica en temas de biodiversidad, por medio de un intercambio de buenas prácticas.

Alvarado destacó que nuestro país ha aprendido a generar soluciones basadas en la naturaleza impactando de forma indirecta la economía; el Presidente Sánchez, por su parte, reveló que “Europa está muy alineada con el discurso de transición ecológica que Costa Rica está liderando”.

El presidente de España ofreció brindar a nuestro país equipo de salud para nuestra primera línea de defensa frente a la pandemia.

Alvarado aprovechó la reunión virtual para invitar a ambos mandatarios a la celebración del bicentenario de nuestro país el próximo año.