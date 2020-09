Familias deben tener un plan de acción por si alguno de sus miembros resulta contagiado de covid-19

San José, 23 Sep (Elpaís.cr).- Los servicios de salud de la Red Huetar Norte de la Caja Costarricense de Seguro (CCSS) despliegan una intensa estrategia de prevención integral, donde articulan los esfuerzos de protección de las empresas, las instituciones, los grupos organizados de la comunidad y los hogares frente al virus pandémico.

El seguimiento de los casos registrados hasta ahora les permitió notar que las familias saben cómo protegerse del virus en la calle, pero desconocen o tienen menos claridad sobre cuáles medidas aplicar dentro de la casa, sobre todo cuando alguno de sus miembros está enfermo o sospechoso de covid-19.

Entonces los equipos de salud comenzaron a promover el «plan de protección familiar», una guía de medidas con el propósito buscar la protección de los miembros de la familia más vulnerables, como los adultos mayores con enfermedades crónicas, cáncer, cardiópatas o enfermedades respiratorias.

Para el director de red Dr. Gustavo Zeledón Donzo las bases del plan son dos: 1) la anticipación, el plan debe diseñarse cuando todos están sanos. 2) las acciones previstas para la separación de las personas de mayor riesgo de quienes estén enfermos, medida realizada según las posibilidades de cada familia y, si es necesario, con el apoyo de la comunidad.

Sobre la anticipación el médico destaca que hay mayor éxito cuando el plan es elaborado con anterioridad, pues hay más claridad en las acciones y mejor reacción inmediata, cuando el tiempo es vital para evitar el contagio.

• Para ejemplificar un caso de éxito el doctor Zeledón relata la historia de una familia compuesta por madre adulta mayor y un hijo adulto joven. La mamá se mantenía en la casa por tener enfermedades crónicas debilitantes. Cuando el hijo enfermó activaron el plan: tenían previsto pasar a la madre a vivir con una hermana mientras el hijo pasaba la cuarentena solo, siendo asistido por visitas rápidas para la provisión de insumos de primera necesidad.

Siguiendo la idea de organizar la vida familia en función de la protección de los más débiles el médico llama a extremar medidas en la casa para mantener saludables a las personas en riesgo de complicaciones cuando se produzca un brote de covid-19 en la comunidad.

El doctor Zeledón señala que el esfuerzo incluye la búsqueda de opciones de apoyo a la familia en la comunidad, como explorar con las municipalidades o grupos comunales organizados posibilidades de estancia para las personas imposibilitadas de resolver por sí mismas, de tal manera que la solidaridad de vecinos ofrezca opciones de protección a los vulnerables.

Familias han tenido éxito siguiendo el plan

Respecto a las experiencias que se han tenido con la implementación del plan de protección familiar la licenciada Esmeralda Pacheco Ponce de León, enfermera del área de salud Florencia, relató los siguientes casos:

• Un adulto con covid-19 convive con pareja, quien a su vez cuida a un nieto de seis años, por lo que se implementa el plan al trasladar el cuido del niño a otro lugar, para no exponerlo y protegerlo. La doctora Pacheco señala la importancia de tener en cuenta que los cuidadores de niños o adultos mayores pueden convertirse en un riesgo para los infantes, un escenario de riesgo que a veces no se visualiza.

• Un adulto con covid-19 quien convive con varias personas en un hogar, donde comparten las habitaciones y el servicio sanitario, por lo que se modifica la distribución de una habitación para mantener aislada a la persona enferma; además, se maximizan las medidas de protección de todos los integrantes y se acuerda desinfectar el baño con cloro después de que cada miembro lo utiliza.

Estas prácticas demuestran que el plan familia funciona cuando hay convicción y conocimiento de qué hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo de determinada manera.

Ideas básicas de acción

Según los panfletos distribuidos en la comunidad, algunas de las ideas para proteger a la familia son las siguientes:

• Tome los medicamentos según lo indicado y siga los consejos médicos.

• Si uno de los integrantes de la familia tiene una enfermedad crónica, verifique su estado de salud (que la enfermedad esté controlada).

• Establezca comunicación virtual constante con familiares, amigos o vecinos y acuerden cómo obtendrá alimentos y buscará atención médica si se enferma.

• Analice las medidas que tomaría si cualquiera de los integrantes de la familia se contagia de covid-19, incluso la necesidad de apoyo.

• Si tiene algún familiar que vive solo o requiere apoyo, colabore en la compra de alimentos, medicamentos u otros suministros, tomando las medidas de protección.

• Si la covid-19 se está propagando en su comunidad, evite conglomeraciones, analice los espacios de uso público que pueden representar mayor riesgo y las medidas para protegerse.

• Identifique los síntomas de covid-19 (perder gusto y olfato, tener fiebre, tos o dificultad respiratoria). Recuerde protegerse usted

Ideas para el manejo de sospechosos o enfermos

En caso de presentarse un sospechoso o enfermo la tarea es mantener la mayor distancia física posible de las personas de mayor riesgo de su hogar y seguir las siguientes recomendaciones:

• Evite abrazarse, besarse o compartir alimentos o bebidas.

• Los miembros vulnerables deberían evitar cuidar a niños y enfermos

• Las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente deberían evitar estar al cuidado de los niños de la casa, si es posible.

• Si personas de alto riesgo deben cuidar a los niños de su hogar, los niños bajo su cuidado no deberían tener contacto con personas fuera de su hogar.

• Los miembros del hogar que tienen alto riesgo deberían evitar encargarse del cuidado de personas enfermas, independientemente de la edad.

Los servicios de salud hacen especial atención a separar a los miembros del hogar que estén enfermos cuando eso es posible, pues se reconoce que muchas familias de la comunidad puede que convivan en viviendas estrechas.

Siguiendo las recomendaciones del “Centro para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos” (CDC) se anotan las siguientes:

• Proporcione una habitación y baño separados para la persona enferma, si es posible. Si no puede brindarles una habitación y baño separados, intente separarlos de los otros miembros del hogar tanto como sea posible.

• Si es posible, haga que solo una persona del hogar atienda a la persona enferma. La persona encargada de los cuidados debe ser alguien que no tenga un mayor riesgo de enfermarse gravemente y debe minimizar el contacto con las demás personas del hogar.

• Identifique a un cuidador diferente para los otros miembros del hogar que requieran ayuda con la limpieza, el aseo u otras tareas diarias.

• Mantenga toda la distancia que pueda entre la persona enferma y los demás miembros de la familia o el hogar.

• Si necesita compartir la habitación con alguien enfermo, asegúrese de que la habitación tenga un buen flujo de aire.

• Abra las ventanas para que entre y circule aire fresco.

• Si alguien enfermo duerme con la persona en riesgo Duerma con la cabeza hacia los pies de la otra persona. Coloque una cortina alrededor o instale otro separador físico (p. ej., cortina de ducha, separador de habitación, cartulina de gran tamaño, edredón o colcha grande) para separar la cama de la persona enferma.

• Si necesita compartir el baño con alguien enfermo, la persona enferma debe limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia dentro del baño luego de cada uso. Si no es posible, la persona encargada de la limpieza debe:

o Abra las puertas y ventanas exteriores antes de entrar y usar ventiladores para aumentar la circulación de aire en el área.

o Espere tanto como sea posible antes de entrar a la habitación para limpiarla y desinfectarla, o para usar el baño.

• Si está enfermo, no ayude a preparar las comidas. Además, debe comer separado del resto de la familia.

• Las personas que están enfermas, sus compañeros de habitación y aquellos que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del covid-19 deberían comer (o ser alimentados) en sus habitaciones, de ser posible.

• No comparta platos, vasos, cubiertos, tazas o utensilios de cocina. Los utensilios y la vajilla no desechables deben manipularse con guantes y lavarse con agua caliente y jabón para vajilla o en un lavavajillas.

• Los lavabos pueden ser una fuente de infección y se debe evitar colocar cepillos de dientes directamente sobre la superficie de los mesones. Se pueden usar pequeños bolsos para los artículos personales, para que no entren en contacto con el mesón del baño.

