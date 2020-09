Trump nominará a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema

Washington, 25 sep (Prensa Latina) El presidente estadounidense, Donald Trump, nominará el sábado a la jueza Amy Coney Barrett para reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, confirmaron hoy al diario The Hill varias personas familiarizadas con el proceso.

Dos fuentes con conocimiento del tema dijeron que Barrett es la elección, salvo cualquier cambio de opinión de Trump antes del anuncio mañana por la noche en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Los diarios The New York Times, The Washington Post y USA Today refirieron también la posibilidad de que el jefe de la Casa Blanca nomine a Barrett.

Según The Hill, un funcionario republicano dijo que Trump comenzó a informar a sus aliados en el Capitolio de su intención de nominar a Barrett, magistrada de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, y otra fuente señaló que las audiencias de confirmación serían en las próximas dos semanas.

Barrett es la opción favorita de los cristianos conservadores que esperan revocar la decisión histórica en Roe vs. Wade que establece el derecho de la mujer al aborto, y cuenta con un fuerte apoyo de los senadores republicanos conservadores, incluido el miembro de la Cámara Alta por su estado, el republicano de Indiana Mike Braun.

Dicha jueza inmediatamente surgió como la preferida del gobernante para llenar la vacante dejada tras la muerte de Ginsburg de cáncer en el páncreas el viernes pasado a los 87 años.

La obsesión de Trump de confirmar el relevo de Ginsburg antes de los comicios del 3 de noviembre puso a los legisladores en un modo de confrontación, unos contra otros, en un momento en que el Congreso tiene pendientes temas importantes en su agenda, destacó recientemente el diario The New York Times.

Tras aprobar una Resolución Conjunta para mantener financiado al gobierno hasta diciembre y evitar el cierre de las entidades federales, los legisladores pretenden concluir su trabajo en los próximos días para pasar el periodo final hasta los comicios generales en sus demarcaciones respectivas.

De esta forma participarían más directamente en la campaña en el terreno, pues está en juego el control del Senado y de la Casa Blanca.

Además de Barrett como posible opción para Trump, en la relación de probables figuras que designaría el gobernante está la jueza Barbara Lagoa -de ascendencia cubanoamericana- del 11 Circuito de Apelaciones de Atlanta, y Kate Todd, asesora legal adjunta de la Casa Blanca.