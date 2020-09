China: Freno al despilfarro en los deportes

Beijing, 27 sep (Prensa Latina) Calidad y sostenibilidad son las máximas que persigue China mientras fomenta un desarrollo cimentado en las fortalezas propias, y de ese proceso no escapa el deporte.

El país en los últimos años se convirtió en un destino de interés para jugadores extranjeros gracias a, por ejemplo, contratos de hasta 20 millones de dólares en una temporada de fútbol profesional, o los 67 millones que el Shanghai SPIG pagó al Chelsea en 2016 para fichar al brasileño Óscar.

Pero ahora China tiene como meta acelerar una reestructuración que le permita mejorar el rendimiento de las diferentes disciplinas, controlar los gastos y prestar más atención al entrenamiento de los atletas locales.

Ese propósito y el fiasco en clasificaciones para copas del mundo, conllevó a sus asociaciones de fútbol y baloncesto a introducir topes en los salarios de los deportistas.

El básquet lo hará a partir de la etapa 2020-2021, cuando la remuneración de cada jugador chino oscilará entre los 2,9 y 6,5 millones de dólares, y a los pagos que sean mayores se les impondrá un impuesto del 25 por ciento.

Además, los contratos serán clasificados en las categorías A, B, C, D y E, y el penúltimo contempla el mejor salario. En el caso de los extranjeros, el límite será de siete millones de dólares.

Mientras, el fútbol dio ese paso un poco antes y para la actual campaña restringió la paga de los locales a 1,4 millones de dólares y a 3,3 la de los foráneos. También los clubes de la súper liga podrán gastar un máximo de 157 millones de dólares al año y de ese monto destinarán el 60 por ciento a los salarios.

‘Nuestros clubes han despilfarrado demasiado dinero. Nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará’, dijo hace unos meses Chen Xuyuan, presidente de la Asociación de Fútbol.

Aun así, en mayo, 11 conjuntos fueron descalificados de la liga por atrasos en el pago de sueldos y otros cinco se retiraron por falta de liquidez, incluido el campeón nacional Tianjin Tianhai.

Al respecto, Chen llamó la atención por la sostenibilidad económica de los equipos, al precisar que, aunque los dueños han invertido mucho, recuperan poco y se corre el riesgo de que persistan los problemas financieros.