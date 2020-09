El trencito ya no va al puerto…

T.1 E.1

A quienes tuvieron la dicha de vivirlo y a quienes no pudieron viajar en tren a Puntarenas, se les ofrecería un vídeo con imágenes de lo que era ese recorrido, mientras se escucha una voz con el siguiente mensaje:

El tren evoca en nuestro país un “apretado” de recuerdos que entrelazan infancia, escuela, vacaciones, vida en familia, sabores, olores, paisajes, aventuras, noviazgos, lunas de miel y, sobre todo, una sociedad que todavía cultivaba la inocencia, la ilusión y la fe en el prójimo.

El pito del tren estalla en nuestra imaginación y vienen a nuestro ser girones, retazos de momentos inolvidables. Siempre que se nos habla del tren, creemos que vamos juntos, que podemos ver el horizonte en colectivo, que vamos a pasar por La Sabana y verla desde la ventanilla y alguien, desde el otro lado, lanza un saludo con la mano que nos llega al nido donde crecen los afectos.

Cuando trajeron el tren eléctrico en febrero del 2009, fue sorprendente ver el saludo de la gente desde Limón y a todo lo largo de la vía hasta San José, aunque viniera vacío. ¡Era el tren había que saludarlo!

El libro de Paco y Lola tenía su tren a Puntarenas y en Orotina Franco vendía frutas.

¡Qué candor!

Ver: ¿Para una serie de Neflix?

En medio de esta pandemia, todas las ilusiones se han esfumado. Hemos visto caer las máscaras del poder y el capital, ya no necesitan maquillaje, la crueldad de la codicia arrasa con todo. Se ha cuestionado el empecinamiento de este gobierno y su primera dama con el famoso tren metropolitano. Críticas han llovido en las redes sociales cual tormenta tropical, pero ella, con capa, sombrilla y botas, se libra del torrente como si no la aludieran. Uno de los tantos cuestionamientos:

“Ella quiere el trencito a toda costa. Dicen que hasta hace berrinches cuando le dicen que no es el momento, que el Covid 19 cambió todo, que el teletrabajo podría haber llegado para quedarse y que incluso habría que ampliarlo e invertir más dinero en las redes de comunicación. Algunos conocedores del tema ferroviario discrepan del proyecto planteado, del costo y de que la promotora del trencito no tenga ni idea si el subsidio estatal será de 50 o 150 millones de dólares anuales o más, que pagará la gente con más impuestos, seguro vía IVA porque los defraudadores (casi 8% del PIB) son protegidos del marido, que es un peón. Además, no está claro cuántos serán los usuarios verdaderos. Hay muchas dudas. Mejor ponerlo en pausa y comprarle un Marklin. Son muy bonitos y tienen muchos tipos de locomotoras y vagones. Los venden en Amazon”.[i]

Ellos, la pareja del palacio, no requieren un tren para ir a Puntarenas, como lo anhelamos los simples mortales; nos gustaría ir cantando, acompañando al amigo o a la amiga que siempre carga una guitarra, compraríamos unas semillas de marañón y en el puerto nos deleitaríamos con un “churchil”. No, es que ellos viajan en helicóptero y van a un hotel a reunirse con quienes ustedes ya saben…

Por eso no es de extrañar que el trencito metropolitano de doña Gloria lleva un nuevo componente de dos vías y aumentó su costo para arrancarnos más costillas a los y las contribuyentes del erario público:

“11 meses después de la firma del acuerdo y al concluir el estudio de factibilidad, en mayo 2020, la administración Alvarado Quesada anunció un proyecto distinto: ahora costaría $ 265 millones adicionales, para ascender a un costo global de $ 1.550 millones.[1]

También se encareció el aporte estatal inicial que se pediría prestado al BCIE, ya no sería un crédito de $ 400 millones, sino de $ 550 millones.

El aumento del costo se justificó “afinando” algunos detalles “mal calculados” en la ingeniería del valor inicial y agregando dos nuevas líneas que beneficiarían a dos zonas empresariales específicas: la zona franca El Coyol, cuyo expresidente es el actual ministro coordinador con el sector privado, André Garnier y el Parque Viva, propiedad del Grupo Nación”.[ii]

Quizás ahora entendamos porque ella quiere el tren a toda costa.

Perdonen mi despiste pero ¿no fue la Casa Presidencial la primera institución estatal en ser privatizada?, mejor dicho en ser regalada. ¿Pero cuándo?

Nos obligan a pagar más impuestos para cancelar $265.000.000 (158.152.506.073 de colones) adicionales para construirle las vías a El Coyol y al Grupo Nación.

El romance entre el PAC y La Nación no la inaugura la administración Alvarado, data de la administración Solís. El primer decreto ejecutivo emitido por el expresidente fue a propósito de beneficiar, entre otros evasores, al Grupo Nación. Así lo dio a conocer el Diario Extra:

“Al parecer el buen corazón del presidente Luis Guillermo Solís o su afán por que las cosas se resuelvan más rápidamente podría salvarles el pellejo a los grandes evasores de este país, entre los que se encuentra el Grupo Nación, ya que no sería necesario resolver el tema de sus deudas con el Estado en tribunales.

Lo anterior luego de que el jueves pasado el Poder Ejecutivo decidiera derogar el decreto que impedía a Hacienda conciliar con los grandes evasores.(…)

“Deberá la Procuraduría General de la República procurar que la mayoría de ilícitos denunciados sean llevados a la etapa de juicio, por cuanto resulta de relevancia en la política de control de la evasión fiscal, que no solo se dé el pago de la deuda, sino que además se cumpla el propósito del legislador de imponer penas privativas de libertad a quienes incurran en estas conductas reprochables”, rezaba la Directriz 30-P, que publicó Chinchilla en abril del 2012.(…)

Fallas aceptó que esta decisión abre el paso a negociaciones de deudas en casos polémicos como el del Grupo Nación, que fue elevado al Ministerio Público en el 2004, tras la denuncia del Ministerio de Hacienda por el presunto de delito de defraudación fiscal, en el que habría simulado la venta de dos rotativas. (…)

El grupo de comunicación le adeudaría al Estado un monto que a marzo del 2012 se cifraba en ¢1.918.300.797,43”.[iii]

Según informó el Semanario Universidad, el 30 de octubre del 2018, dicho grupo acordó:

“El jueves 13 de noviembre del 2014, el Grupo Nación S. A. envió un hecho relevante a la Superintendencia de Valores, en el cual informó haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda por un pago total de ¢2.277.050.334, que se compensarían con otro pago realizado en febrero del 2005[2] por un monto de ¢904.864.818 (para un gran total de ¢3.181.915.152), a cambio de poner fin a una controversia sobre una presunta defraudación fiscal”.[iv]

Si por el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, gracias al decreto de Solís y según la prensa, canceló ¢3.181.915.152, ¿de cuánto era la deuda?

En el mismo artículo del Semanario Universidad, se vinculó a la empresa Grupo Nación S.A. con los Papeles de Panamá, pues la comisión legislativa la relacionó porque, aparentemente, realizó una compraventa ficticia de una empresa en Belice para evadir el pago de impuestos, quien compareció ante la comisión fue Manuel Francisco Jiménez, como representante.

En Tiquicia, todas las vías del tren llevan a…

Según un cable de última hora, el trencito se llevó por delante el acuerdo con el FMI.[v]

(*) Isabel Ducca D.

[1] El subrayado es del original.

[2] En esta cita, lo relevante para nuestra crónica, es la cifra en billones de colones. Hay una incongruencia en el párrafo que no se puede soslayar. La información se envía a la Superintencia el 13 de noviembre del 2014, en el cual se habla de un primer pago, del cual no se precisa la fecha por lo que se supone se habría hecho en el 2014, luego se plantea un segundo pago para febrero, pero del 2005, lo cual no calza. Pareciera que debió ser hecho en febrero del 2015, es una especulación puesto que no se da la fecha del primero.

[i] Gudiño, A. (2020, Junio 27). El trencito. Recuperado de: https://www.facebook.com/arturo.gudino

[ii] Soto, M. (2020, Agosto 20). Grupo Nación y Gobierno firmaron convenio que incrementará costo de tren eléctrico en casi en 150,000 millones de colones. En Crhoy.com. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/grupo-nacion-y-gobierno-firmaron-convenio-que-incrementaria-costo-de-tren-electrico-en-casi-150000-millones-de-colones/#:~:text=y%20a%20El%20Coyol-,Grupo%20Naci%C3%B3n%20y%20Gobierno%20firmaron%20convenio%20que%20incrementar%C3%ADa%20costo%20de,en%20casi%20%C2%A2150%2C000%20millones&text=Parque%20Viva%20es%2C%20precisamente%2C%20uno,los%20negocios%20de%20Grupo%20Naci%C3%B3n.

[iii] Solano, J. (2014, Junio 3). Caso La Nación quedaría impune. En Diario Extra. Recuperado de: https://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/233075

[iv] Flórez-Estrada, M. (2018, Octubre 30). Cuando resultó posible ponerle rostro a la evasión. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/cuando-resulto-posible-ponerle-rostro-a-la-evasion/

[v] Gómez, T. (2020, Septiembre 19). ¿Cómo llegó el tren a la propuesta al FMI? “Fue un lamentable error de alguien”, alega Ministro de Hacienda. En El Observador. Recuperado de: https://observador.cr/como-llego-el-tren-a-la-propuesta-al-fmi-fue-un-lamentable-error-de-alguien-alega-ministro-de-hacienda/