Corrales advierte al Presidente Alvarado que seguirán protestas y lo sacará del poder

San José, 1 Oct (Elpaís.cr).- El máximo dirigente del Movimiento Rescate Nacional (MRN), José Miguel Corrales Bolaños, advirtió al Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, que para entrar en diálogo y levantar los bloqueos deberá renunciar a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que de no hacerlo está dispuesto a sacar a los mercaderes de la Patria.

Corrales dijo que este día se reunió con dirigentes sindicales para explicarles cuáles son los objetivos de la lucha de Rescate Nacional y agradeció que los transmitan a sus bases para que se sumen al movimiento de protesta.

Dijo que «hemos dicho que Costa Rica Unida jamás será vencida. Este movimiento está para dar la lucha por Costa Rica hasta donde podamos darla», advirtió.

El siguiente es el mensaje de Corrales al Presidente Carlos Alvarado:

«Esté usted señor presidente seguro y además efectivamente ojalá tenga la voluntad que tuvo don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría cuando le dijo al pueblo costarricense «si no quieren vender al ICE y quieren vender el Instituto Nacional de Seguros, yo no lo voy a vender», fue un acto de mucha humildad, porque tuvo miedo, no importa, porque es demócrata, no importa, pero lo cierto es que lo dijo».

«Don Carlos, usted tiene muy de cerca a don Miguel Ángel; ojalá que siga el ejemplo de don Miguel Ángel y de una vez por todas le diga a Costa Rica que Costa Rica se retira de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional».

«Ese será el mensaje, para nosotros, en el sentido de que usted efectivamente quiere reunirse con nosotros para discutir, conversar, sobre los distintos temas que aquejan a la Patria hoy».

«Antes, señor Presidente, sí decirle que el movimiento, paso a paso, minuto a minuto, se engrandece y Costa Rica sabe, que al igual que lo hicieron en el pasado para echar a (los piratas) Mansvelt y Morgan, para echar a Walker de nuestra Patria, también sabrá echar a los mercaderes, como lo hizo Cristo, a los mercaderes del templo, en este caso, a los políticos mercaderes que lo único que les interesa es coger los recursos del pueblo para no pagar impuestos, para meter contrabandos, ser los responsables de los huecos fiscales, y querer seguir cobrando impuestos indirectos».

«Señor presidente, no más impuestos indirectos, si hay impuestos solo los directos y el impuesto directo la renta universal o el volumen de ventas o cualquier otro impuesto con un diez por ciento al capital para empezar a cubrir el hueco fiscal. Gracias, muchas gracias amigos sindicalistas y de otras instituciones cívicas por el apoyo que nos dieron con su presencia, comprometiéndose a llevar a sus agremiados lo que ustedes escucharon. Muchas gracias».