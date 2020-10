San José, 4 Oct (Elpaís.cr).- El Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció en cadena de televisión que desiste de continuar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y se abre al diálogo con diversos sectores políticos y de la economía nacional.

«Acojo con humildad el llamado de los actores democráticos de la sociedad. Atendiendo el llamado de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, sector agropecuario, solidaristas, la academia y sectores religiosos», dijo el mandatario tras condenar el bloqueo de vías que entorpece la incipiente actividad económica tras los cierres por la pandemia de la Covid-19.

Alvarado anunció que “hoy hago una convocatoria a los distintos sectores que respaldan las vías institucionales para que abramos un diálogo nacional para resolver la emergencia económica que afronta el país. En ese diálogo me involucraré personalmente».

“Entendiendo el sentimiento existente, pero además la necesidad de tomar acciones, el gobierno no seguirá adelante con su propuesta inicial. Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación”, resaltó Alvarado al señalar que hay otras propuestas provenientes de sectores académicos, empresariales, sindicales y cooperativos, entre otros. Durante su intervención, el mandatario aseguró que el gobierno no ha planteado la venta de activos como el ICE, el INS o los bancos públicos. Además, dijo que se buscará aumentar el recorte al gasto público para presentar una nueva propuesta que sea balanceada.

Alvarado aseguró que se involucrará personalmente en el diálogo que involucre a distintos sectores para sacar a Costa Rica de la crisis económica que actualmente atraviesa.

También hizo un llamado a que se depongan los bloqueos y manifestaciones, las cuales incluyeron agresiones a policías, incendios de vehículos y bloqueos en las principales vías del país.

Ahondó en que diálogo se realizará atendiendo el llamado de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, así como de las cooperativas, los sindicatos, los empresarios, sector agropecuario, solidaristas, la academia y sectores religiosos.

En su mensaje de este domingo, Alvarado manifestó que se involucrará personalmente en el proceso. “Hay opciones y propuestas y aún hay tiempo para hacerlo, pero no ilimitado. Lo peor sería no hacer nada y que solo esperemos a que una crisis más grave nos golpee, como la ocurrida hace 40 años”, aseguró.

“Nuestra actitud es de no patear la bola y resolver los problemas de fondo. Esta situación también pasará, y lograremos estar mejor. Es momento de que las diferentes voces que creen en la democracia y aman este país, se manifiesten por y para la democracia, para la paz y para las rutas de los acuerdos”, enfatizó.

Agregó que “sé que hay preocupación por el empleo, frustración por la difícil situación económica, angustia por el COVID 19, molestia, e incertidumbre por la situación que vivimos. Esos sentimientos los compartimos quienes nos toca estar en el gobierno. A todos nos duele por Costa Rica”.

Alvarado hizo un llamado a quienes se han manifestado de buena fe a que levanten los bloqueos. “Con dolor, he visto los focos de violencia y vandalismo desatados en los últimos días. Violencia y vandalismo que categóricamente condenamos, porque nada de eso tiene que ver con el ideal de paz y de democracia de nuestro país. Esa no es ruta costarricense. Los bloqueos que golpean a nuestra gente, a nuestra producción y ponen en riesgo vidas deben cesar ya”.

El Presidente reiteró que las personas en condición de pobreza o en mayor vulnerabilidad no deben ser afectadas, y recordó que el Gobierno no ha planteado la venta del ICE, del INS o de los bancos públicos y que el Gobierno redoblará los esfuerzos para reducir el gasto público a fin de asegurar una propuesta balanceada.

“Cualquier grupo sectorial con una agenda particular tiene las puertas abiertas para trabajar sus temas específicos. Pero no usando la vía del bloqueo o la violencia. No se debe dañar la actividad económica incipiente, que estamos tratando de impulsar con el modelo “Costa Rica trabaja y se cuida“, con miras a recuperar el empleo en todas las regiones”, concluyó.