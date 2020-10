Contagio de Trump retrasa confirmación de jueza para Corte Suprema

Washington, 5 oct (Prensa Latina) A la confusión que reina en Estados Unidos por el contagio del presidente Donald Trump con la Covid-19, se agrega hoy el posible retraso del debate en el Senado para llenar la vacante en la Corte Suprema.

Directivos del Partido Republicano (GOP) establecieron un calendario ambicioso para confirmar a la jueza Amy Coney Barrett, la candidata de Trump para ocupar ese cargo en el alto ente judicial, y ahora les quedan solo unos días antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Esa agrupación política tiene seis miembros ausentes esta semana, tres porque dieron positivo a la Covid-19 y otros tres que trabajan de forma remota debido a una posible exposición al patógeno, lo que limita la mayoría de 53 escaños del partido rojo a 47 durante al menos una semana, destaca este lunes el diario The Hill.

El liderazgo del GOP promete seguir adelante con la nominación de Barrett según su cronograma original: una audiencia de varios días que comenzará en el Comité Judicial el 12 de octubre, seguida de una votación de dicho panel el 22 de octubre.

Para una complicación adicional, cuatro de los seis infectados son miembros del Comité Judicial del Senado, responsables de la audiencia de Barrett y de enviar su nominación al plenario.

Los senadores Thom Tillis (R-Carolina del Norte) y Mike Lee (R-Utah) anunciaron el viernes que dieron positivo, mientras que Ted Cruz (R-Texas) y Ben Sasse (R-Nebraska) trabajan de forma remota hasta el 12 de octubre, día programado para el inicio de la audiencia de Barrett.

Además de Tillis y Lee, el senador Ron Johnson (R- Wisconsin) también anunció el sábado que había dado positivo en la prueba y que James Lankford (R-Oklahoma) está actualmente en cuarentena.

Sin embargo, en medio de todo este impulso hacia la nominación de Barrett, el líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, espera obtener el consentimiento hoy para suspender los trabajos del Senado hasta el 19 de octubre a raíz del aumento en los casos de coronavirus entre los miembros de esa instancia.

Los demócratas aún no han dicho si darán luz verde a esta disposición para salir de la ciudad hasta esa fecha, dado que los republicanos todavía parecen listos para comenzar la audiencia de Barrett el 12 de octubre.

El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (D-Nueva York), argumentó durante una conferencia de prensa en Nueva York el domingo que los del GOP arriesgan la seguridad pública para apresurar la audiencia de Barrett, la que dijo debería retrasarse.

Al seguir adelante con este proceso, McConnell pone en peligro la seguridad no solo de los senadores, sino también de todo el personal, no hay ninguna razón por la que no debería retrasarse este plan, continuó Schumer.