Ante los imprevistos, necesitamos un sistema parlamentario

Ante los trastornos que se han suscitado estas semanas, en vista de un “Combo-FMI” que pretende el Presidente Alvarado, pasar a golpe de tambor, es imperativo valorar la institución del sistema parlamentario. He escuchado las posiciones de muchos economistas serios de este país, parece ser que podríamos salir adelante sin el FMI. Evitaré meterme a fondo en asuntos de economía, pero sin duda hemos llegado al borde del precipicio, porque las finanzas nacionales iban mal, aunque el tan cacareado plan fiscal hubiera ayudado un poco. La aparición de la Pandemia del Covid19, ha incrementado la mala racha de la economía. En fin, dejo en manos de los economistas valorar las múltiples opciones que se dan, o la mezcla de unas de ellas.

Vamos al presidente Alvarado, que quizá por joven e inexperto, quizá por un total abandono de algunos de los ayatollahs del PAC, se ha ido derrumbando hasta convertirse en una caricatura de presidente. Ahí está el problema, no existe en este caso un mecanismo expedito para apartarlo del poder, no porque nuestro régimen presidencialista no lo permite. Si tuviésemos un sistema parlamentario, estaríamos “estrenando primer ministro” y alejándonos del precipicio.

Desconozco si Alvarado obedece ciegamente a algunos grupos oligarcas viejos, y por qué lo hace, o si obedece a los amigos chavistas o cubanos del G2. Cualquiera puede preguntarse ¿cómo es posible que pusiera a Elian de Ministro de Hacienda? Dónde tiene la cabeza este presidente. Cuando le preguntan a Elian la razón de poner el trencito de Claudia en el pliego de negociaciones con el FMI, su respuesta fue una afrenta o a su propia inteligencia o a la inteligencia de todos los costarricenses: “no lo había visto”, o no lo leyó o no lo entendió o miente, cualquiera de las tres respuestas deberían enviarlo fuera del gabinete, lejos de la economía costarricense, si el presidente quiere favorecerlo, que lo mande a China de agregado cultural. No soy ni de lejos amigo ni conocido del Presidente, ni he pertenecido, ni pertenezco ni perteneceré al PAC, ignoro la razón de su candidatura, creí que en el partido de Ottón había personas preparadas, creo que si las hay, pero quedaron por fuera.

Es verdad que esta Pandemia ha cansado a todos los ciudadanos, la dirigencia de salud que antes eran más diciendo los datos, cosa que como médico nunca entendí para qué tantos ni qué hacía el señor Macaya ahí metido, debió si era necesario, poner al Dr. Mario Ruiz, aunque cirujano él entiende perfectamente por dónde va la procesión, el señor Macaya no. Muchas medidas fueron desatinadas por parte de la OMS, otras pésimamente mal manejadas por nuestras autoridades sanitarias. Parece que empezaron al revés, si sabemos que la famosa prueba PCR tiene poca fiabilidad para detectar virus, encima se “hizo un testeo” con cuenta gotas, creando una disociación de la realidad entre la población. Yo lo dije en este mismo diario hace cuatro meses. Hoy estamos viento un incremento en casos positivos, que de paso ignoro cuántos de ellas no tienen síntomas, ni cuántos si: no existen asintomáticos, existen falsos positivos. Eso por si solo no dice nada a una mente educada para la medicina, no, porque no existe un parámetro fiable de la evolución de la Pandemia.

La prohibición de circular vehículos particulares, enviando a las personas a viajar en buses repletos, es de todo, menos una medida sanitaria remotamente inteligente. Más cuando esta bizarra medida se acompaña del grito de guerra “vamos a turistear”, de verdad que el problema no solo es de peso más peso menos, es de inteligencia o de medidas llevadas a la práctica sin razón. Antes de continuar, invito a los que deseen entender lo que está pasando y lo que seguirá pasando porque vendrán muchas otras pandemias o zoonosis, a leer el excelente libro “CONTAGIO, la evolución de las pandemias”, de David Quammen; un libro que yo pondría de lectura obligatoria en primer año de medicina, y en primer año de especialidad, sea la especialidad que sea, un médico debe estar educado para ser no solamente un médico sino un buen médico. Antes que especialista un médico debe ser buen médico.

Ante desatinos de todo tipo, la ciudadanía ha caído en un descreimiento total, no los culpo, a los cambios de paradigmas sin ton ni son, uno puede preguntarse si estamos locos o simplemente las medidas son locas. Esto denota una ausencia de preparación del mismo Presidente, que debería saber que bajo sus pies crece hierba mala.

Hoy, los huelguistas no quieren deponer sus bloqueos, porque no le creen al Presidente Carlos Alvarado. Qué pena, qué doloroso llegar a ese bajo nivel de popularidad: nadie le cree. Esto es lo peor si queremos activar la economía de post-pandemia.

Si tuviéramos un sistema parlamentario. Ya se hubiera resuelto el problema hace muchísimo tiempo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es médico