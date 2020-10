Una fábrica de chorizos…[1]

T.1 E. 10

Doña Mencha salió de su casa, como todos los días, a hacer los mandados para el almuerzo. En la esquina, se topó con doña Paulina que venía de hacer los mismos menesteres. Se pusieron a volar lengua; el tema de todas las amas de casa era los precios por las nubes y los sueldos por los caños. En esas estaban, cuando se les unió doña Rita, con el sinsabor de que ya no le alcanzaba para comprar la posta que compraba antes para la olla de carne.

-No me lo van a creer pero yo creo que don Nacho cada vez nos quita más carne para el chorizo. Claro, si vienen de un montón de lados porque se le ha hecho famoso, – les dijo doña Rita con mucho miedo de que fueran a decírselo al carnicero.

-Pues, lo que soy yo, cada vez que le compro carne, la que sea, le digo bien duro para que todo el mundo me oiga: No me le quite pal chorizo, -agregó doña Mencha.

A lo que doña Paulina, ya encandilada, se atrevió a decir:

-Sí ese viejo es un gran choricero, con el cuentico de quitarle la grasa a la carne, le rebana sus buenos tarugos para el famoso chorizo.[i]

¿Quién les iba a decir a estas señoras de cualquier barrio y quién sabe qué año del siglo pasado que estaban creando una categoría para referirse a una práctica que dejó de ser de carniceros para convertirse en la metáfora con que el pueblo costarricense se refiere a la corrupción política?

Para ser coherentes con el título del episodio, embutiremos en uno solo, lo que daría para una serie completa, si incluyéramos a las víctimas principales de este valle de lágrimas que han sido las concesiones del MOPT en estos cuarenta años de pesadilla neoliberal. Las luchas, proyectos, peticiones, huelgas, bloqueos han sido constantes para ver si se deja de hacer negocio espurio con las necesidades de las comunidades.

Veamos los principales calvarios por los que han pasado algunas de las tantas comunidades, instituciones como el INCOFER y el país completo.

2001- Inicio del timo de la modernización del Juan Santamaría.

El flautista de Hamelin también se actualizó. Cruzó los mares y ahora entona las dulces palabras de modernización, progreso, inversión extranjera y los pueblos -incluido el costarricense- lo siguen ciegos por una promesa de porvenir que nunca llega. Lo que obtienen a cambio es despojo, más despojo y más pobreza.

La administración de Miguel Ángel Rodríguez no pudo privatizar el ICE, pero sí permitimos que privatizara el aeropuerto. Las crónicas de ese proceso serían más extensas que las crónicas de la conquista de América. Aquí va una cápsula para que no nos olvidemos que este país contó con una serie de instituciones públicas, entre ellas el aeropuerto.

El contrato con Alterra, la compañía con la que se firmó, debía terminar en el 2004; sin embargo, en el 2009, anunciaban el término del mismo, si todo salía bien con la Contraloría General de la República. ¿Bien para quiénes? En el 2009, Alterra pretendía ampliar el contrato por cinco años más lo que equivalía a una pérdida para el país de $300.000.000 (170.000.000.000 de colones).

Para Rodolfo Silva, ex ministro del MOPT, no había ninguna necesidad de arriesgar la soberanía aeroportuaria. En ese año, el Aeropuerto recibiría $60.000.000 por ingresos, podía cancelar $ 40.000.000 de las obras y podría invertir en otras terminales, como la prevista en Orotina. Silva también criticaba la propuesta del nuevo consorcio operador del Santamaría porque era inconstitucional y muy riesgosa para el país porque en caso de controversia, el contrato quedaba sujeto a las leyes estadounidenses y del Estado de Texas, sede del grupo HASDC.[ii]

Como se dijo anteriormente, esto es una cápsula, la danza de millones, adendums del contrato original, pérdidas para el país queda para una historia de las gollerías.

2003 – El asunto arrancó desde ese año, el milagrito se hizo en el 2018.

Dos instituciones públicas, el MOPT y el INCOP, firmaron un contrato para construirTerminal Granelera de Puerto Caldera. En el 2003, “el MOPT adjudica la Licitación Pública LP-0010-2003 “Contratación de Servicios de Consultoría para complementar el personal de la Unidad de Fiscalización de los contratos de concesión del Puerto de Caldera” a la empresa Imnsa Ingenieros Consultores”.[iii] Solo leer esa frase “contratación de servicios de consultoría para complementar el personal de la Unidad de Fiscalización de los contratos de concesión” ya queda uno mareado; es decir, la unidad del MOPT debía ser asesorada y complementada.

El asunto se complicó por atrasos legales y de otra índole pero se construyó entre el 2013 y el 2015. Sin embargo, no hubo final feliz pues la Imnsa, Ingenieros Consultores, presentó, en el 2016, un reajuste de precios por ₡503.049.030, además de intereses por ₡93.105.289. INCOP lo rechazó por improcedente. La dirección jurídica del MOPT consideró viable el pago en el 2017; en 2018, se dio un proceso de conciliación en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde por recomendación del MOPT, el INCOP aceptó la decisión de pago.

Al final, el MOPT pagó la suma de ₡482. 594.616,45 a Imnsa sin siquiera discutir en la audiencia en el CFIA.

El señor Rodolfo Méndez M., ministro del MOPT, declaró al Semanario Universidad que, desde que asumió ese cargo, se ha mantenido aparte de lo relacionado con Imnsa pues su primo hermano el ingeniero Carlos Alberto Méndez Navas forma parte de la compañía.

Vale la pena saber que el “actual viceministro de Infraestructura, Olman Elizondo Morales, fue coordinador de consultores para esa empresa durante la ejecución de este contrato, según consta en su currículum disponible en el propio sitio web del Ministerio y en el desglose de pagos de la contratación”.[iv]

2006- Autopistas del Sol – Otra herencia de don Óscar Arias S.

El astro de Autopistas del Sol le sigue quemando el alma a las comunidades y a los mantos acuíferos.

La maldición de la 27 le ha caído a las comunidades aledañas a todo el trayecto como si se tratara de un maleficio lanzado por seres endemoniados, pero no es así, se debe simplemente a los manejos turbios que se hacen con los dineros de todos los costarricenses. Leer y asimilar toda la información que ha sacado el Semanario Universidad sobre este proceso de terrorismo concesionario, es como entrar a uno de los círculos del infierno dantesco: vienen y van procesos, vienen y van denuncias, vienen y van negociaciones, vienen y van demandas, vienen y van cifras millonarias que dan nauseas; todos los mandatarios terminan negociando una ampliación o una mejora y lo anuncian como si nos estuvieran otorgando los mejores beneficios, lo que hacen es darnos atolillo con el dedo.[2]

Los daños:

Pérdidas del INCOFER a octubre del 2010 por 2.000.000.000 de colones. (En ese momento, la empresa cobraba por usar la autopista en Santa Ana, no se completaba el recorrido, después había que pagar por salir de la pista, y usar las carreteras públicas para viajar por el monte del Aguacate). ¡Lindo negocio!

Las empresas de turismo en tren tenían pérdidas en ese momento por 200 millones de colones.[v]

En 2011, cuando el Tribunal Ambiental Administrativo elevó a juicio el caso de Autopistas del Sol, los daños ambientales se calculaban en 581.000.000 colones.[vi]

Mientras nos dan atolillo con el dedo, la empresa gana, gana y multiplica sus ganancias.

2014 Un total de bonos por $374.000.000 –unos ¢221.000.000.000 – sacó Autopistas del Sol (Globalvia) al mercado nacional e internacional con el fin de recuperar rápidamente su inversión, poniendo como garantía el ingreso por peajes futuros de la Ruta 27.[vii]

2020 Durante el juicio para anular dicha concesión, el exgerente del proyecto de ruta 27 (gerente entre 2006 y 2007), Stephan Brunner, afirmó que Autopistas del Sol ganó $ 72.000.000 (42.984.763.445 colones) de más en el proyecto de construcción por la valoración de las tarifas.[viii]

2009 – La telenovela La Platina No hay que olvidar que los capítulos iniciales los protagonizó la entonces ministra Karla González.

Según la exdiputada Nidia Jiménez del PAC, durante las dos administraciones liberacionistas se gastaron aproximadamente $13.100.000 (unos 7.746.666.126 de colones) en arreglitos y remienditos que no sirvieron de nada, excepto para engordar cuentas bancarias de quién sabe quiénes.[ix]

2013 – “No hay plata”, frase célebre de Laura Chinchilla. En su momento, la expresidenta declaró enfáticamente que no había fondos para construir la carretera San José-Ramón; sin embargo, hubo presupuesto para indemnizar a la empresa concesionaria OAS por un aproximado de $34.000.000 (20.272.979.364 de colones).[x] ¿Quién escuchó las demandas de las comunidades? Nadie.

Según el abogado Álvaro Sagot, el contrato contenía una serie de ilegalidades, entre ellas: el brasileño que firmó el contrato no estaba inscrito adecuadamente como representante legal de la compañía, los permisos ambientales estaban caducos. Por otra parte, en febrero de 2014, la empresa OAS aparecía como deudora del impuesto a las personas jurídicas que había vencido el 31 de enero.[xi]

Como pueden comprobar, ni en eso es original el señor Carlos Alvarado, actual presidente, cuando le dijo “a la gente de la Caja” que no había plata, era un “copy-paste” de Chinchilla. ¿Estará ya en el Rincón del Vago la fórmula: cómo responder a las comunidades cuando salen a protestar por sus necesidades? Respuesta – Diga nada más: No hay plata.

(*) Isabel Ducca D.

[1] Fabio Chaves, el dirigente sindical, llamó así a la Ley de Concesión de Obra Pública. Ver en Córdoba, J. (2013, Mayo 22). Comunidades exigen anulación definitiva de contrato con OAS, sin indemnización. En: Semanario Universidad. Recuperado de:

https://historico.semanariouniversidad.com/pais/comunidades-exigen-anulacin-definitiva-de-contrato-con-oas-sin-indemnizacin/

[2] Solo para dar una pequeña idea del atolillo con el dedo ver: Ramírez, E. (2010, Julio 7). “Casualidades” rodearon apertura de polémica vía a Caldera. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://historico.semanariouniversidad.com/pais/casualidades-rodearon-apertura-de-polmica-va-a-caldera/

Araya, J. (2017, Marzo 15). Cuestionada exgerente de vía Caldera dirigirá proyecto vial San José – San Ramón. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/cuestionada-exgerente-via-caldera-dirigira-proyecto-vial-san-jose-san-ramon/

Araya, J. (2015, Enero 20). Contraloría negó refrendo a adenda del contrato de concesión de carretera a Caldera. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://historico.semanariouniversidad.com/sin-categoria/contralora-neg-refrendo-a-adenda-del-contrato-de-concesin-de-carretera-a-caldera/

Pomareda, F. (2020, Enero 22). Obras de ampliación de Ruta 27 San José-Caldera empezarán en abril de 2021. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/obras-de-ampliacion-de-ruta-27-san-jose-caldera-empezaran-en-abril-de-2021/

[i] Meléndez, D. (2020, Enero 23). Choricear. En: La Revista.cr. Recuperado de: https://www.larevista.cr/choricear/

[ii] Ramírez, E. (2009, Marzo 11). La “novela” del aeropuerto estaría próxima a concluir. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://historico.semanariouniversidad.com/pais/la-novela-del-aeropuerto-estara-prxima-a-concluir/

[iii] Córdoba, J. (2019, Octubre 15). MOPT paga ₡482 millones por reclamos de empresa que INCOP rechazó. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/mopt-paga-%e2%82%a1482-millones-por-reclamos-de-empresa-que-incop-rechazo/

[iv] Ídem.

[v] S.a. (2010, Octubre 13). Derrumbes en vía a Caldera causan daños por ¢2.000 millones al INCOFER. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://historico.semanariouniversidad.com/pais/derrumbes-en-va-a-caldera-causan-daos-por-2000-millones-al-incofer/

[vi] S.a. (2011, Junio 14). Tribunal Ambiental eleva a juicio caso de Autopistas del Sol. En: Semanario Universidad. Recuperado de:

https://historico.semanariouniversidad.com/sin-categoria/tribunal-ambiental-eleva-a-juicio-caso-de-autopistas-del-sol/

[vii] Flores-Estrada, M. (2014). Autopistas del Sol emite bonos por $374 millones por peajes futuros. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/primeranota/globalvia-puso-venta-ingresos-futuros-ruta-27-374-millones/

[viii] Granados, G. (2020, Febrero 3). Autopistas del Sol gana $72 mills. más. En Diario Extra. Recuperado de:

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/409991/autopistas-del-sol-gana-72-mills-mas

[ix] Jiménez, N. (2017, Abril 19). Abren tres carriles sobre el puente Alfredo González Flores. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/abren-tres-carriles-puente-alfredo-gonzalez-flores/

[x] Córdoba, J. (2013, Mayo 22). Comunidades exigen anulación definitiva de contrato con OAS, sin indemnización. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://historico.semanariouniversidad.com/pais/comunidades-exigen-anulacin-definitiva-de-contrato-con-oas-sin-indemnizacin/

[xi] Córdoba, J. (2014, Febrero 26). OAS está morosa en pago de impuesto. En Semanario Universidad. Recuperado de: https://historico.semanariouniversidad.com/pais/oas-est-morosa-en-pago-de-impuesto/

Artículos de la serie: